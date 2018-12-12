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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 гру, 2018 21:20
novichok написав:
Дурдом. Кто-то правда хочет сюда заносить?
Да. Хочу полфонда завтра забросить...
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Додано: Сер 12 гру, 2018 21:53
Квесторе_поверніться написав: ishvara написав:
Мне сказали, что 13,
Хто сказав?
В отделении.
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