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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3308330933103311

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 411
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 411
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:20

  novichok написав:Дурдом. Кто-то правда хочет сюда заносить?


Да. Хочу полфонда завтра забросить...
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:53

  Квесторе_поверніться написав:
  ishvara написав:Мне сказали, что 13,

Хто сказав?

В отделении.
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Повідомлень: 1224
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