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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 гру, 2018 21:20
novichok написав:
Дурдом. Кто-то правда хочет сюда заносить?
Да. Хочу полфонда завтра забросить...
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jay2004
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Додано: Сер 12 гру, 2018 21:53
Квесторе_поверніться написав: ishvara написав:
Мне сказали, что 13,
Хто сказав?
В отделении.
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ishvara
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Додано: Сер 12 гру, 2018 23:04
jay2004 написав:
HNEWN8N
Цей код можете собі вводити на мінфіні...буде подвійна виплата?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 13 гру, 2018 11:04
novichok написав:
Дурдом. Кто-то правда хочет сюда заносить?
Если вы можете что-то объяснить - что в этой банке не так - милости прошу. Они вроде докапитализировались, успешно раздают кредиты оленям. Что в банке не так?
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бульбик
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Додано: Чет 13 гру, 2018 14:30
бульбик написав:
Что в банке не так?
ИТ-системы немного подустали
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newbie
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Додано: Чет 13 гру, 2018 14:37
newbie написав: бульбик написав:
Что в банке не так?
ИТ-системы немного подустали
И менеджеры в отделениях тоже. Вчера большая очередь была около 16.00, люди в коридоре стояли
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ishvara
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Додано: Чет 13 гру, 2018 14:44
jay2004 написав: novichok написав:
Дурдом. Кто-то правда хочет сюда заносить?
Да. Хочу полфонда завтра забросить...
Можна подвійну вигоду заюзати на БВК Віза Голд.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 13 гру, 2018 14:48
Квесторе_поверніться написав:
Можна подвійну вигоду заюзати на БВК Віза Голд.
До цієї карти заборонено підключати чи вже дозволено?
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Чет 13 гру, 2018 14:55
BBC написав: Квесторе_поверніться написав:
Можна подвійну вигоду заюзати на БВК Віза Голд.
До цієї карти заборонено підключати чи вже дозволено?
Є список карт, опорною є Авторська, БВК ВІЗА Голд входить в цей список.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 15:21
Де шановний офПред?
Міг би розтлумачити які зміни в програму Подвійний відсоток внесли і які прОценти можна заюзати по програмі?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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