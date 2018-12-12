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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3308330933103311

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 411
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 411
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:20

  novichok написав:Дурдом. Кто-то правда хочет сюда заносить?


Да. Хочу полфонда завтра забросить...
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:53

  Квесторе_поверніться написав:
  ishvara написав:Мне сказали, что 13,

Хто сказав?

В отделении.
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 23:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

  jay2004 написав:HNEWN8N

Цей код можете собі вводити на мінфіні...буде подвійна виплата?
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:04

  novichok написав:Дурдом. Кто-то правда хочет сюда заносить?

Если вы можете что-то объяснить - что в этой банке не так - милости прошу. Они вроде докапитализировались, успешно раздают кредиты оленям. Что в банке не так?
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:30

  бульбик написав:Что в банке не так?

ИТ-системы немного подустали :?
newbie
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:37

  newbie написав:
  бульбик написав:Что в банке не так?

ИТ-системы немного подустали :?

И менеджеры в отделениях тоже. Вчера большая очередь была около 16.00, люди в коридоре стояли
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:44

  jay2004 написав:
  novichok написав:Дурдом. Кто-то правда хочет сюда заносить?


Да. Хочу полфонда завтра забросить...

Можна подвійну вигоду заюзати на БВК Віза Голд.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Можна подвійну вигоду заюзати на БВК Віза Голд.
До цієї карти заборонено підключати чи вже дозволено?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:55

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:Можна подвійну вигоду заюзати на БВК Віза Голд.
До цієї карти заборонено підключати чи вже дозволено?

Є список карт, опорною є Авторська, БВК ВІЗА Голд входить в цей список.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:21

Де шановний офПред?
Міг би розтлумачити які зміни в програму Подвійний відсоток внесли і які прОценти можна заюзати по програмі?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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