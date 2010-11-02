Первый раз (за очень многолетнее сотрудничество) СЭП не дошёл до адресата за один банковский день
шо то мне не комфортно стало в этой банке.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 гру, 2018 17:24
ТИХА УКРАИНСКАЯ НОЧЬ-НО ДЕНЬГИ НАДО ПЕРЕПРЯТАТЬ
Первый раз (за очень многолетнее сотрудничество) СЭП не дошёл до адресата за один банковский день
шо то мне не комфортно стало в этой банке.
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Чет 13 гру, 2018 17:27
І офПред пропав...зник.
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