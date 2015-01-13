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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3309331033113312

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 411
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 411
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:24

ТИХА УКРАИНСКАЯ НОЧЬ-НО ДЕНЬГИ НАДО ПЕРЕПРЯТАТЬ

Первый раз (за очень многолетнее сотрудничество) СЭП не дошёл до адресата за один банковский день :(
шо то мне не комфортно стало в этой банке.
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:27

  хуторянка написав:Первый раз (за очень многолетнее сотрудничество) СЭП не дошёл до адресата за один банковский день :(
шо то мне не комфортно стало в этой банке.

І офПред пропав...зник. :shock:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 21:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

  BBC написав:До цієї карти заборонено підключати чи вже дозволено?


голду мав, але до неї не підв'язали, "не положено" - була відповідь в офісі
тому відкривав авторську - підвязали

http://www.forward-bank.com/deposits/ab ... -interest/

але ті подвійні відсотки ніде не відображалась (ще в старому ІБ)
я їх дізнавався через "лист до працівників" в старому ІБ. Відписувались із детальною випискою

як в новому ІБ - не ясно.. мабуть поки ніяк.
+50грн !
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greenozon
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