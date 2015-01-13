Первый раз (за очень многолетнее сотрудничество) СЭП не дошёл до адресата за один банковский день
шо то мне не комфортно стало в этой банке.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 гру, 2018 17:24
ТИХА УКРАИНСКАЯ НОЧЬ-НО ДЕНЬГИ НАДО ПЕРЕПРЯТАТЬ
Первый раз (за очень многолетнее сотрудничество) СЭП не дошёл до адресата за один банковский день
шо то мне не комфортно стало в этой банке.
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Чет 13 гру, 2018 17:27
І офПред пропав...зник.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Чет 13 гру, 2018 21:57
Re: Форвард Банк Forward Bank
голду мав, але до неї не підв'язали, "не положено" - була відповідь в офісі
тому відкривав авторську - підвязали
але ті подвійні відсотки ніде не відображалась (ще в старому ІБ)
я їх дізнавався через "лист до працівників" в старому ІБ. Відписувались із детальною випискою
як в новому ІБ - не ясно.. мабуть поки ніяк.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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