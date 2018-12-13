Первый раз (за очень многолетнее сотрудничество) СЭП не дошёл до адресата за один банковский день
шо то мне не комфортно стало в этой банке.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 гру, 2018 17:24
ТИХА УКРАИНСКАЯ НОЧЬ-НО ДЕНЬГИ НАДО ПЕРЕПРЯТАТЬ
Первый раз (за очень многолетнее сотрудничество) СЭП не дошёл до адресата за один банковский день
шо то мне не комфортно стало в этой банке.
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Чет 13 гру, 2018 17:27
І офПред пропав...зник.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 21:57
Re: Форвард Банк Forward Bank
голду мав, але до неї не підв'язали, "не положено" - була відповідь в офісі
тому відкривав авторську - підвязали
але ті подвійні відсотки ніде не відображалась (ще в старому ІБ)
я їх дізнавався через "лист до працівників" в старому ІБ. Відписувались із детальною випискою
як в новому ІБ - не ясно.. мабуть поки ніяк.
+50грн !
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:28
что в банке не так
Муж пару месяцев назад решил забрать свой долларовый вклад. Его в отделении поразили, что если забирать всю сумму сразу, то надо будет заплатить банку проценты, которые были больше накапавших за время депозита, т.к. по окончании депозита вклад падает на текущий счет, по которому ограничения по сумме на снятие, ессно, никто об это не предупреждал при открытии депозита и в договоре это не прописано . Иначе надо ходить и забирать только по одной тысячи баксов за раз. Муж ходил несколько раз, сидел в очереди по два часа к менеджеру(в свое рабочее время!), только потом в кассу (такая у них де*** процедура).Редкая гадость стал банк. При чем мы с ним лет десять были, обидно.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:39
И ЭТО ОНИ ЗАПРЕЩАЛИ МНЕ КОВЫРЯТЬСЯ В НОСУ ?
greenozon
ИБ-убожество скрещённое с какашкой.
ЛЮБИТЕ БОЛЬШЕ ВНУКОВ (они отомстят за вас вашим детям)
Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:01
Если пополнить Депозитку в пятницу, то проводка будет в понедельник, а %% начнут капать со вторника?
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:14
Яким макаром поповнити?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:18
По старій памяті це з ощадного 1000 американців без комісії в день.
По поточеому під депо немає таких обмежень?
Судячи по ставках в валюті 3,5% в доларі і 2,5% в євро банка проганяє всіх деполюдей геть...і як заздалегіть не попіклуватися про комфортний вихід можна потрапити в халепу.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:24
zzgnatyuk
Под депо открывается "Поточний рахунок для фізичних осіб, відкритий в рамках обслугов. депозитних програм"
Куры ошиблись и другой открыли?
Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:47
Re: Форвард Банк Forward Bank
пс-СЭП таки нашёл адресата.
функционал ИБ оставляет желать лучшего-нет подсказок и всплывающих окон.Платёж приходится набирать 100% вручную.Выглядит убого.
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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