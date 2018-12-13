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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3310331133123313>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 411
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 411
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:24

ТИХА УКРАИНСКАЯ НОЧЬ-НО ДЕНЬГИ НАДО ПЕРЕПРЯТАТЬ

Первый раз (за очень многолетнее сотрудничество) СЭП не дошёл до адресата за один банковский день :(
шо то мне не комфортно стало в этой банке.
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:27

  хуторянка написав:Первый раз (за очень многолетнее сотрудничество) СЭП не дошёл до адресата за один банковский день :(
шо то мне не комфортно стало в этой банке.

І офПред пропав...зник. :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 21:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

  BBC написав:До цієї карти заборонено підключати чи вже дозволено?


голду мав, але до неї не підв'язали, "не положено" - була відповідь в офісі
тому відкривав авторську - підвязали

http://www.forward-bank.com/deposits/ab ... -interest/

але ті подвійні відсотки ніде не відображалась (ще в старому ІБ)
я їх дізнавався через "лист до працівників" в старому ІБ. Відписувались із детальною випискою

як в новому ІБ - не ясно.. мабуть поки ніяк.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:28

что в банке не так

Муж пару месяцев назад решил забрать свой долларовый вклад. Его в отделении поразили, что если забирать всю сумму сразу, то надо будет заплатить банку проценты, которые были больше накапавших за время депозита, т.к. по окончании депозита вклад падает на текущий счет, по которому ограничения по сумме на снятие, ессно, никто об это не предупреждал при открытии депозита и в договоре это не прописано . Иначе надо ходить и забирать только по одной тысячи баксов за раз. Муж ходил несколько раз, сидел в очереди по два часа к менеджеру(в свое рабочее время!), только потом в кассу (такая у них де*** процедура).Редкая гадость стал банк. При чем мы с ним лет десять были, обидно.
zzgnatyuk
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:39

И ЭТО ОНИ ЗАПРЕЩАЛИ МНЕ КОВЫРЯТЬСЯ В НОСУ ?

greenozon
ИБ-убожество скрещённое с какашкой. :oops:
ЛЮБИТЕ БОЛЬШЕ ВНУКОВ (они отомстят за вас вашим детям)
NO PASARAN
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:01

Если пополнить Депозитку в пятницу, то проводка будет в понедельник, а %% начнут капать со вторника?
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:14

  octopus написав:Если пополнить Депозитку в пятницу, то проводка будет в понедельник, а %% начнут капать со вторника?

Яким макаром поповнити?
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:18

  zzgnatyuk написав:Муж пару месяцев назад решил забрать свой долларовый вклад. Его в отделении поразили, что если забирать всю сумму сразу, то надо будет заплатить банку проценты, которые были больше накапавших за время депозита, т.к. по окончании депозита вклад падает на текущий счет, по которому ограничения по сумме на снятие, ессно, никто об это не предупреждал при открытии депозита и в договоре это не прописано . Иначе надо ходить и забирать только по одной тысячи баксов за раз. Муж ходил несколько раз, сидел в очереди по два часа к менеджеру(в свое рабочее время!), только потом в кассу (такая у них де*** процедура).Редкая гадость стал банк. При чем мы с ним лет десять были, обидно.

По старій памяті це з ощадного 1000 американців без комісії в день.
По поточеому під депо немає таких обмежень?
Судячи по ставках в валюті 3,5% в доларі і 2,5% в євро банка проганяє всіх деполюдей геть...і як заздалегіть не попіклуватися про комфортний вихід можна потрапити в халепу.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:24

zzgnatyuk
Под депо открывается "Поточний рахунок для фізичних осіб, відкритий в рамках обслугов. депозитних програм"
Куры ошиблись и другой открыли?
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

пс-СЭП таки нашёл адресата.
функционал ИБ оставляет желать лучшего-нет подсказок и всплывающих окон.Платёж приходится набирать 100% вручную.Выглядит убого.
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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