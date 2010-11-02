Квесторе_поверніться написав: які зміни в програму Подвійний відсоток внесли і які прОценти можна заюзати по програмі?
Доброго дня. У зв’язку зі зміною процентних ставок за строковими депозитами, з 10.12.2018 розмір підвищеної ставки на залишок коштів по дебетовій картці за програмою «Подвійний відсоток» становить: •16,00% річних (якщо строк вкладу за Договором становить 3 місяці); •17,00% річних (якщо строк вкладу за Договором становить 6 місяців); •18,25% річних (якщо строк вкладу за Договором становить 12 місяців, 24 місяці). Умови програми розміщені за посиланням http://forward-bank.com/deposits/about/programloyal/
Дякую за інфо. На які карти можна прОцент заюзати?
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octopus написав:Если пополнить Депозитку в пятницу, то проводка будет в понедельник, а %% начнут капать со вторника?
Яким макаром поповнити?
Через банкомат.
Ще при старому процесінгу через банкомат Фарсу грошенята заходили через робочий день. Зараз не знаю. Всі регламенти поламані. В банці про регламент нічого не знають...повний бедлам. Може шановний офПред просвітить по регламентах?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.