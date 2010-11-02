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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3310331133123313

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 411
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 411
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:31

  Support BForward написав:
  Квесторе_поверніться написав: які зміни в програму Подвійний відсоток внесли і які прОценти можна заюзати по програмі?


Доброго дня.
У зв’язку зі зміною процентних ставок за строковими депозитами, з 10.12.2018 розмір підвищеної ставки на залишок коштів по дебетовій картці за програмою «Подвійний відсоток» становить:
•16,00% річних (якщо строк вкладу за Договором становить 3 місяці);
•17,00% річних (якщо строк вкладу за Договором становить 6 місяців);
•18,25% річних (якщо строк вкладу за Договором становить 12 місяців, 24 місяці).
Умови програми розміщені за посиланням http://forward-bank.com/deposits/about/programloyal/

Дякую за інфо. На які карти можна прОцент заюзати?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:45

  Квесторе_поверніться написав:
  octopus написав:Если пополнить Депозитку в пятницу, то проводка будет в понедельник, а %% начнут капать со вторника?

Яким макаром поповнити?
Через банкомат.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:48

  octopus написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  octopus написав:Если пополнить Депозитку в пятницу, то проводка будет в понедельник, а %% начнут капать со вторника?

Яким макаром поповнити?
Через банкомат.

Ще при старому процесінгу через банкомат Фарсу грошенята заходили через робочий день. Зараз не знаю. Всі регламенти поламані. В банці про регламент нічого не знають...повний бедлам. :(
Може шановний офПред просвітить по регламентах?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:15

Support BForward, дистанционка (ИБ) ну очень плохой.
Вопрос, ну просто для поржать, зачем было все рабочее менять на никому ненужное?
novichok
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