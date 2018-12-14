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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3311331233133314>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 411
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 411
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:31

  Support BForward написав:
  Квесторе_поверніться написав: які зміни в програму Подвійний відсоток внесли і які прОценти можна заюзати по програмі?


Доброго дня.
У зв’язку зі зміною процентних ставок за строковими депозитами, з 10.12.2018 розмір підвищеної ставки на залишок коштів по дебетовій картці за програмою «Подвійний відсоток» становить:
•16,00% річних (якщо строк вкладу за Договором становить 3 місяці);
•17,00% річних (якщо строк вкладу за Договором становить 6 місяців);
•18,25% річних (якщо строк вкладу за Договором становить 12 місяців, 24 місяці).
Умови програми розміщені за посиланням http://forward-bank.com/deposits/about/programloyal/

Дякую за інфо. На які карти можна прОцент заюзати?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:45

  Квесторе_поверніться написав:
  octopus написав:Если пополнить Депозитку в пятницу, то проводка будет в понедельник, а %% начнут капать со вторника?

Яким макаром поповнити?
Через банкомат.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:48

  octopus написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  octopus написав:Если пополнить Депозитку в пятницу, то проводка будет в понедельник, а %% начнут капать со вторника?

Яким макаром поповнити?
Через банкомат.

Ще при старому процесінгу через банкомат Фарсу грошенята заходили через робочий день. Зараз не знаю. Всі регламенти поламані. В банці про регламент нічого не знають...повний бедлам. :(
Може шановний офПред просвітить по регламентах?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:15

Support BForward, дистанционка (ИБ) ну очень плохой.
Вопрос, ну просто для поржать, зачем было все рабочее менять на никому ненужное?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

  novichok написав:Вопрос, ну просто для поржать, зачем было все рабочее менять на никому ненужное?


(думки вголос)
ймовірно це був ру-софт, а зараз із ним самі бачите як - і УБ зупинили по цій причині і купа ресурсів (біля 600) попали під блок на рівні провайдерів рішенням РНБО
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:34

  greenozon написав:
  novichok написав:Вопрос, ну просто для поржать, зачем было все рабочее менять на никому ненужное?


(думки вголос)
ймовірно це був ру-софт, а зараз із ним самі бачите як - і УБ зупинили по цій причині і купа ресурсів (біля 600) попали під блок на рівні провайдерів рішенням РНБО

разумно.
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 14:25

Ні дня без строчки... Сьогодні банк перестав надсилати код підтвердження для входу до ІБ. Пробував багато разів. Учора вдалося здійснити переказ до ОТП банку. Оця непередбачуваність обумовлює потребу щонайскорішого виводу коштів із цього банку.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 15:19

  VASH написав:Ні дня без строчки... Сьогодні банк перестав надсилати код підтвердження для входу до ІБ. Пробував багато разів. Учора вдалося здійснити переказ до ОТП банку. Оця непередбачуваність обумовлює потребу щонайскорішого виводу коштів із цього банку.

Саме так, оператор Лайф.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 16:11

Квесторе_поверніться
Ну як це терпіти, ця "руська рулетка" вже так дістала.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 16:38

бульбик
отчетность то в норме, а вот удобства... во дворе. :(
novichok
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