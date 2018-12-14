Квесторе_поверніться написав: які зміни в програму Подвійний відсоток внесли і які прОценти можна заюзати по програмі?
Доброго дня. У зв’язку зі зміною процентних ставок за строковими депозитами, з 10.12.2018 розмір підвищеної ставки на залишок коштів по дебетовій картці за програмою «Подвійний відсоток» становить: •16,00% річних (якщо строк вкладу за Договором становить 3 місяці); •17,00% річних (якщо строк вкладу за Договором становить 6 місяців); •18,25% річних (якщо строк вкладу за Договором становить 12 місяців, 24 місяці). Умови програми розміщені за посиланням http://forward-bank.com/deposits/about/programloyal/
Дякую за інфо. На які карти можна прОцент заюзати?
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octopus написав:Если пополнить Депозитку в пятницу, то проводка будет в понедельник, а %% начнут капать со вторника?
Яким макаром поповнити?
Через банкомат.
Ще при старому процесінгу через банкомат Фарсу грошенята заходили через робочий день. Зараз не знаю. Всі регламенти поламані. В банці про регламент нічого не знають...повний бедлам. Може шановний офПред просвітить по регламентах?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Ні дня без строчки... Сьогодні банк перестав надсилати код підтвердження для входу до ІБ. Пробував багато разів. Учора вдалося здійснити переказ до ОТП банку. Оця непередбачуваність обумовлює потребу щонайскорішого виводу коштів із цього банку.
VASH написав:Ні дня без строчки... Сьогодні банк перестав надсилати код підтвердження для входу до ІБ. Пробував багато разів. Учора вдалося здійснити переказ до ОТП банку. Оця непередбачуваність обумовлює потребу щонайскорішого виводу коштів із цього банку.
Саме так, оператор Лайф.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.