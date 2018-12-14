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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 гру, 2018 16:42
VASH написав:
Ні дня без строчки... Сьогодні банк перестав надсилати код підтвердження для входу до ІБ. Пробував багато разів. Учора вдалося здійснити переказ до ОТП банку. Оця непередбачуваність обумовлює потребу щонайскорішого виводу коштів із цього банку.
по одному акку прилітає без проблем. по другому нема зовсім
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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