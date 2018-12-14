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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3311331233133314

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 411
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 411
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 16:42

  VASH написав:Ні дня без строчки... Сьогодні банк перестав надсилати код підтвердження для входу до ІБ. Пробував багато разів. Учора вдалося здійснити переказ до ОТП банку. Оця непередбачуваність обумовлює потребу щонайскорішого виводу коштів із цього банку.


по одному акку прилітає без проблем. по другому нема зовсім
промокод від Мінфіна UF9U733
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 17:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

  novichok написав:а вот удобства... во дворе

Не для всіх.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 18:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

получила депозит в четверг в полном обьеме в валюте вклада. деньги заказывали

ставка сейчас 2.6% годовых в долл...все тихо и спокойно
brainybird
 
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