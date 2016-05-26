по одному акку прилітає без проблем. по другому нема зовсім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 гру, 2018 16:42
по одному акку прилітає без проблем. по другому нема зовсім
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Суб 15 гру, 2018 17:35
Re: Форвард Банк Forward Bank
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 15 гру, 2018 18:19
Re: Форвард Банк Forward Bank
получила депозит в четверг в полном обьеме в валюте вклада. деньги заказывали
ставка сейчас 2.6% годовых в долл...все тихо и спокойно
Додано: Суб 15 гру, 2018 18:56
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Суб 15 гру, 2018 19:17
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