по одному акку прилітає без проблем. по другому нема зовсім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 гру, 2018 16:42
по одному акку прилітає без проблем. по другому нема зовсім
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Додано: Суб 15 гру, 2018 18:19
Re: Форвард Банк Forward Bank
получила депозит в четверг в полном обьеме в валюте вклада. деньги заказывали
ставка сейчас 2.6% годовых в долл...все тихо и спокойно
Додано: Суб 15 гру, 2018 18:56
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Суб 15 гру, 2018 19:17
Додано: Суб 15 гру, 2018 21:52
brainybird
ріст на 200% по валюті! (було вроді 1.7% річних недавно)
зараз -
Зверніть увагу що % не залежить від терміну!!!
як на мене досить підозріло
в якій банці ще таке трапляється
+50грн !
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Додано: Суб 15 гру, 2018 21:53
[quote="4524946:ishvara"]Подскажите, пополнение депо только через кассу? ИБ для этого не годится?
Пополнить можно онлайн, "Перекази" -- "Перекази за довильными рахунками". Указываете счет своего депозита, на следующий день пополняется. ОДин раз надо указать номера МФО, счет депзита и т.д., а потом по шаблону. Без комиссии -- проверено, уже так пополнял. .
А вот вопрос: я так понял, сейчас онлайн нельзя открыть депозит вообще? Нигде в онлайн-кабинете не вижу пункт "Открыть депозит".
Додано: Суб 15 гру, 2018 21:54
Re: Форвард Банк Forward Bank
Немає
Був меседж від оф. представника, що планується доробити це в 1 кварталі 2019
+50грн !
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