RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3311331233133314

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 411
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 411
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 16:42

  VASH написав:Ні дня без строчки... Сьогодні банк перестав надсилати код підтвердження для входу до ІБ. Пробував багато разів. Учора вдалося здійснити переказ до ОТП банку. Оця непередбачуваність обумовлює потребу щонайскорішого виводу коштів із цього банку.


по одному акку прилітає без проблем. по другому нема зовсім
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3123
З нами з: 07.12.10
Подякував: 9 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 18:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

получила депозит в четверг в полном обьеме в валюте вклада. деньги заказывали

ставка сейчас 2.6% годовых в долл...все тихо и спокойно
brainybird
 
Повідомлень: 571
З нами з: 13.03.14
Подякував: 158 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 18:56

  Квесторе_поверніться написав:
  octopus написав:Если через банкомат пополнить Депозитку в пятницу, то проводка будет в понедельник, а %% начнут капать со вторника?
Ще при старому процесінгу через банкомат Фарсу грошенята заходили через робочий день. Зараз не знаю.
Зображення
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3574
З нами з: 16.10.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 19:17

  brainybird написав:получила депозит в четверг в полном обьеме в валюте вклада. деньги заказывали

ставка сейчас 2.6% годовых в долл...все тихо и спокойно

Использовать этот банк для валюты по-моему полное извращение...
Zonenor
 
Повідомлень: 32
З нами з: 26.02.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 21:52

brainybird

ріст на 200% по валюті! (було вроді 1.7% річних недавно)

зараз -

Зображення

Зверніть увагу що % не залежить від терміну!!!
як на мене досить підозріло
в якій банці ще таке трапляється :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3664
З нами з: 01.06.14
Подякував: 177 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 21:53

[quote="4524946:ishvara"]Подскажите, пополнение депо только через кассу? ИБ для этого не годится?

Пополнить можно онлайн, "Перекази" -- "Перекази за довильными рахунками". Указываете счет своего депозита, на следующий день пополняется. ОДин раз надо указать номера МФО, счет депзита и т.д., а потом по шаблону. Без комиссии -- проверено, уже так пополнял. .

А вот вопрос: я так понял, сейчас онлайн нельзя открыть депозит вообще? Нигде в онлайн-кабинете не вижу пункт "Открыть депозит".
Вкладник-21
 
Повідомлень: 27
З нами з: 16.01.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 21:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Вкладник-21 написав:сейчас онлайн нельзя открыть депозит вообще? Нигде в онлайн-кабинете не вижу пункт "Открыть депозит".


Немає
Був меседж від оф. представника, що планується доробити це в 1 кварталі 2019
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3664
З нами з: 01.06.14
Подякував: 177 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 07:34

  Support BForward написав:
  Квесторе_поверніться написав: які зміни в програму Подвійний відсоток внесли і які прОценти можна заюзати по програмі?


Доброго дня.
У зв’язку зі зміною процентних ставок за строковими депозитами, з 10.12.2018 розмір підвищеної ставки на залишок коштів по дебетовій картці за програмою «Подвійний відсоток» становить:
•16,00% річних (якщо строк вкладу за Договором становить 3 місяці);
•17,00% річних (якщо строк вкладу за Договором становить 6 місяців);
•18,25% річних (якщо строк вкладу за Договором становить 12 місяців, 24 місяці).
Умови програми розміщені за посиланням http://forward-bank.com/deposits/about/programloyal/

Где на сайте можно увидеть вышеуказанные цифры?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3733
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 07:49

guntherhouse777
Смотрите ставки в разделе депозиты Крок назустрич стандарт. Это и есть ваш процент на карту. Пятая часть от депо. Например депо 100 тыс . Тогда можно разместить еще 20 тыс на карте под такой же процент как и у депо. При этом если на карте более 20 тыс то на сумму свыше будет идти обычный процент по карте.
Схема рабочая. Проверенная и обкатанная.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2354
З нами з: 04.02.12
Подякував: 191 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3311331233133314
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sens, Surz і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Земельний Капiтал 1 ... 19, 20, 21
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:32
202 38651
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 гру, 2018 00:59
Дядя Дима
Альфа-Банк 1 ... 6525, 6526, 6527
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
65260 8102873
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 гру, 2018 00:34
Ethereum
ОТП БАНК 1 ... 558, 559, 560
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5591 1329949
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 гру, 2018 20:44
tarasum

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.