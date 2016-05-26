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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3312331333143315

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 411
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 411
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 11:53

Доброго времени суток!
Прочитал на Финансах, что по карте Easypay от банка "Форвард" - мало того, что 1% кешбэка на все, так еще и возможность оплаты всего без комиссии на сайте Easypay.ua (логично, если это кобрендовая карта).

Можно уточнить у старожилов данной ветки следующее:
1. Действительно ли при оплате кредитными средствами с этой картой - все без комиссии на Изипее?
2. Начисляется ли кешбэк на эти операции, например, на пополнение мобильного или оплату коммуналки на Изипее, в размере 1%?
3. Какие подводные камушки есть в пользовании данной картой?

Огромное спасибо заранее!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 12:06

  Искатель написав:Доброго времени суток!
Прочитал на Финансах, что по карте Easypay от банка "Форвард" - мало того, что 1% кешбэка на все, так еще и возможность оплаты всего без комиссии на сайте Easypay.ua (логично, если это кобрендовая карта).

Можно уточнить у старожилов данной ветки следующее:
1. Действительно ли при оплате кредитными средствами с этой картой - все без комиссии на Изипее?
2. Начисляется ли кешбэк на эти операции, например, на пополнение мобильного или оплату коммуналки на Изипее, в размере 1%?
3. Какие подводные камушки есть в пользовании данной картой?

Огромное спасибо заранее!

http://www.forward-bank.com/cards/about ... asyPay.pdf
http://www.forward-bank.com/cards/about ... itKard.pdf
Дивились?
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 12:41

  sergise написав:Может кому пригодится - максимальная сумма одного перевода (с карты на текущий)4999,00 грн :( . Лимит в день 50К. Лимит можно увеличить звонком на ГЛ.

Так що, є обмеження з переводами між власними картковим та поточним рахунками? Не розумію вищий сакральний зміст таких обмежень.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 13:06

  Квесторе_поверніться написав:
  Искатель написав:Доброго времени суток!
Прочитал на Финансах, что по карте Easypay от банка "Форвард" - мало того, что 1% кешбэка на все, так еще и возможность оплаты всего без комиссии на сайте Easypay.ua (логично, если это кобрендовая карта).

Можно уточнить у старожилов данной ветки следующее:
1. Действительно ли при оплате кредитными средствами с этой картой - все без комиссии на Изипее?
2. Начисляется ли кешбэк на эти операции, например, на пополнение мобильного или оплату коммуналки на Изипее, в размере 1%?
3. Какие подводные камушки есть в пользовании данной картой?

Огромное спасибо заранее!

http://www.forward-bank.com/cards/about ... asyPay.pdf
http://www.forward-bank.com/cards/about ... itKard.pdf
Дивились?


У Вас эта карта есть? Вы ей пользуетесь?
Ответ на третий вопрос я поищу в тарифах, а вот на первые два хотелось бы услышать просто "Да", "Да"... Если не тяжело, конечно :)

За ссылки спасибо, конечно... Но в Додатке №3 не МСС-коды даже, а фигня какая-то.
В общем, просьба ответить тех, кто в курсе. Если не сложно.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 13:11

  VASH написав:Так що, є обмеження з переводами між власними картковим та поточним рахунками? Не розумію вищий сакральний зміст таких обмежень.

Зачем вообще нужно переводить с карты на текущий?
Vorlon
 
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