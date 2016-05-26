Доброго времени суток! Прочитал на Финансах, что по карте Easypay от банка "Форвард" - мало того, что 1% кешбэка на все, так еще и возможность оплаты всего без комиссии на сайте Easypay.ua (логично, если это кобрендовая карта).
Можно уточнить у старожилов данной ветки следующее: 1. Действительно ли при оплате кредитными средствами с этой картой - все без комиссии на Изипее? 2. Начисляется ли кешбэк на эти операции, например, на пополнение мобильного или оплату коммуналки на Изипее, в размере 1%? 3. Какие подводные камушки есть в пользовании данной картой?
Искатель написав:Доброго времени суток! Прочитал на Финансах, что по карте Easypay от банка "Форвард" - мало того, что 1% кешбэка на все, так еще и возможность оплаты всего без комиссии на сайте Easypay.ua (логично, если это кобрендовая карта).
Можно уточнить у старожилов данной ветки следующее: 1. Действительно ли при оплате кредитными средствами с этой картой - все без комиссии на Изипее? 2. Начисляется ли кешбэк на эти операции, например, на пополнение мобильного или оплату коммуналки на Изипее, в размере 1%? 3. Какие подводные камушки есть в пользовании данной картой?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Искатель написав:Доброго времени суток! Прочитал на Финансах, что по карте Easypay от банка "Форвард" - мало того, что 1% кешбэка на все, так еще и возможность оплаты всего без комиссии на сайте Easypay.ua (логично, если это кобрендовая карта).
Можно уточнить у старожилов данной ветки следующее: 1. Действительно ли при оплате кредитными средствами с этой картой - все без комиссии на Изипее? 2. Начисляется ли кешбэк на эти операции, например, на пополнение мобильного или оплату коммуналки на Изипее, в размере 1%? 3. Какие подводные камушки есть в пользовании данной картой?