Доброго времени суток! Прочитал на Финансах, что по карте Easypay от банка "Форвард" - мало того, что 1% кешбэка на все, так еще и возможность оплаты всего без комиссии на сайте Easypay.ua (логично, если это кобрендовая карта).
Можно уточнить у старожилов данной ветки следующее: 1. Действительно ли при оплате кредитными средствами с этой картой - все без комиссии на Изипее? 2. Начисляется ли кешбэк на эти операции, например, на пополнение мобильного или оплату коммуналки на Изипее, в размере 1%? 3. Какие подводные камушки есть в пользовании данной картой?
Искатель написав:Доброго времени суток! Прочитал на Финансах, что по карте Easypay от банка "Форвард" - мало того, что 1% кешбэка на все, так еще и возможность оплаты всего без комиссии на сайте Easypay.ua (логично, если это кобрендовая карта).
Можно уточнить у старожилов данной ветки следующее: 1. Действительно ли при оплате кредитными средствами с этой картой - все без комиссии на Изипее? 2. Начисляется ли кешбэк на эти операции, например, на пополнение мобильного или оплату коммуналки на Изипее, в размере 1%? 3. Какие подводные камушки есть в пользовании данной картой?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Искатель написав:Доброго времени суток! Прочитал на Финансах, что по карте Easypay от банка "Форвард" - мало того, что 1% кешбэка на все, так еще и возможность оплаты всего без комиссии на сайте Easypay.ua (логично, если это кобрендовая карта).
Можно уточнить у старожилов данной ветки следующее: 1. Действительно ли при оплате кредитными средствами с этой картой - все без комиссии на Изипее? 2. Начисляется ли кешбэк на эти операции, например, на пополнение мобильного или оплату коммуналки на Изипее, в размере 1%? 3. Какие подводные камушки есть в пользовании данной картой?
По продуктах Фарсу мав би шановний офПред проконсультувати але останнім часом лінується... Шо можу сказати По ДзузьІзяДебет 1. Оплата з дебетних без комісії. 2. Ні. 3. Страхівочки, нал 1%.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:По продуктах Фарсу мав би шановний офПред проконсультувати але останнім часом лінується... Шо можу сказати По ДзузьІзяДебет 1. Оплата з дебетних без комісії. 2. Ні. 3. Страхівочки, нал 1%.
Большое спасибо за ответ, но меня как-то больше кредитка интересует. Дебетовыми картами платить - дурной тон, ИМХО (разве что, Эксимовской платиной (но у меня ее нет)... Звонил, мучал поддержку Изипея (горячую линию), так сказали следующее: с кредиткой коммунальные платежи - без комиссии, а пополнение мобилок, телевидение, интернет - уже с комиссией. Прям как у классика "Тут читаем, тут не читаем, тут рыбу заворачиваем..."
Квесторе_поверніться написав: які зміни в програму Подвійний відсоток внесли і які прОценти можна заюзати по програмі?
Доброго дня. У зв’язку зі зміною процентних ставок за строковими депозитами, з 10.12.2018 розмір підвищеної ставки на залишок коштів по дебетовій картці за програмою «Подвійний відсоток» становить: •16,00% річних (якщо строк вкладу за Договором становить 3 місяці); •17,00% річних (якщо строк вкладу за Договором становить 6 місяців); •18,25% річних (якщо строк вкладу за Договором становить 12 місяців, 24 місяці). Умови програми розміщені за посиланням http://forward-bank.com/deposits/about/programloyal/
Ставка на остаток подключается автоматом после размещения депо или надо что-то предпринимать?