Додано: Нед 16 гру, 2018 13:37

По продуктах Фарсу мав би шановний офПред проконсультувати але останнім часом лінується...

Шо можу сказати

По ДзузьІзяДебет

1. Оплата з дебетних без комісії.

2. Ні.

3. Страхівочки, нал 1%.