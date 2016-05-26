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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3313331433153316

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 411
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 411
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 15:34

  Vorlon написав:
  VASH написав:Так що, є обмеження з переводами між власними картковим та поточним рахунками? Не розумію вищий сакральний зміст таких обмежень.

Зачем вообще нужно переводить с карты на текущий?

Ну к примеру, чтобы открыть депо, или загасить кредитку с депозитки... да мало ли...
интересней как раз ответ на первоначальный вопрос... хотя ответ скорее я знаю
Stringer
 
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  #<1 ... 3313331433153316
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