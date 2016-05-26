Ну к примеру, чтобы открыть депо, или загасить кредитку с депозитки... да мало ли...
интересней как раз ответ на первоначальный вопрос... хотя ответ скорее я знаю
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 гру, 2018 15:34
Ну к примеру, чтобы открыть депо, или загасить кредитку с депозитки... да мало ли...
интересней как раз ответ на первоначальный вопрос... хотя ответ скорее я знаю
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