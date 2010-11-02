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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 гру, 2018 15:34
Vorlon написав: VASH написав:
Так що, є обмеження з переводами між власними картковим та поточним рахунками? Не розумію вищий сакральний зміст таких обмежень.
Зачем вообще нужно переводить с карты на текущий?
Ну к примеру, чтобы открыть депо, или загасить кредитку с депозитки... да мало ли...
интересней как раз ответ на первоначальный вопрос... хотя ответ скорее я знаю
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Додано: Нед 16 гру, 2018 17:52
Искатель написав:
Доброго времени суток!
Прочитал на Финансах, что по карте Easypay от банка "Форвард" - мало того, что 1% кешбэка на все, так еще и возможность оплаты всего без комиссии на сайте Easypay.ua (логично, если это кобрендовая карта).
Можно уточнить у старожилов данной ветки следующее:
1. Действительно ли при оплате кредитными средствами с этой картой - все без комиссии на Изипее?
2. Начисляется ли кешбэк на эти операции, например, на пополнение мобильного или оплату коммуналки на Изипее, в размере 1%?
3. Какие подводные камушки есть в пользовании данной картой?
Огромное спасибо заранее!
1. Без комісії
2. На ізі якраз без кеш-беку зараз
3. Карту поклав на полку із-за 1% комісії від використаного ліміту. Є кращі пропозиції інших банків
А колись було інакше
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Додано: Нед 16 гру, 2018 19:12
wolt450 написав:
1. Без комісії
2. На ізі якраз без кеш-беку зараз
3. Карту поклав на полку із-за 1% комісії від використаного ліміту. Є кращі пропозиції інших банків
А колись було інакше
Спасибо огромное!
Т.е. фактически получается следующее: 1% кешбека грязными, а 1% от использованного - заплати.
А если погасить к какому-то сроку? Или все равно бесплатно не получится?
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Додано: Нед 16 гру, 2018 19:55
Vorlon написав: VASH написав:
Так що, є обмеження з переводами між власними картковим та поточним рахунками? Не розумію вищий сакральний зміст таких обмежень.
Зачем вообще нужно переводить с карты на текущий?
Да ситуации могут быть самые разные, например, на текущем 12% на остаток (при нормальном остатке) и есть смысл его пополнить с карточного, или есть необходимость в переводе по СЭП. Да мало ли, именно от Вас мне этот вопрос удивителен...
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