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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3313331433153316

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 411
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 411
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 15:34

  Vorlon написав:
  VASH написав:Так що, є обмеження з переводами між власними картковим та поточним рахунками? Не розумію вищий сакральний зміст таких обмежень.

Зачем вообще нужно переводить с карты на текущий?

Ну к примеру, чтобы открыть депо, или загасить кредитку с депозитки... да мало ли...
интересней как раз ответ на первоначальный вопрос... хотя ответ скорее я знаю
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:52

  Искатель написав:Доброго времени суток!
Прочитал на Финансах, что по карте Easypay от банка "Форвард" - мало того, что 1% кешбэка на все, так еще и возможность оплаты всего без комиссии на сайте Easypay.ua (логично, если это кобрендовая карта).

Можно уточнить у старожилов данной ветки следующее:
1. Действительно ли при оплате кредитными средствами с этой картой - все без комиссии на Изипее?
2. Начисляется ли кешбэк на эти операции, например, на пополнение мобильного или оплату коммуналки на Изипее, в размере 1%?
3. Какие подводные камушки есть в пользовании данной картой?

Огромное спасибо заранее!

1. Без комісії
2. На ізі якраз без кеш-беку зараз
3. Карту поклав на полку із-за 1% комісії від використаного ліміту. Є кращі пропозиції інших банків
А колись було інакше
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wolt450
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  wolt450 написав:1. Без комісії
2. На ізі якраз без кеш-беку зараз
3. Карту поклав на полку із-за 1% комісії від використаного ліміту. Є кращі пропозиції інших банків
А колись було інакше

Спасибо огромное!
Т.е. фактически получается следующее: 1% кешбека грязными, а 1% от использованного - заплати.
А если погасить к какому-то сроку? Или все равно бесплатно не получится?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 19:55

  Vorlon написав:
  VASH написав:Так що, є обмеження з переводами між власними картковим та поточним рахунками? Не розумію вищий сакральний зміст таких обмежень.

Зачем вообще нужно переводить с карты на текущий?

Да ситуации могут быть самые разные, например, на текущем 12% на остаток (при нормальном остатке) и есть смысл его пополнить с карточного, или есть необходимость в переводе по СЭП. Да мало ли, именно от Вас мне этот вопрос удивителен...
VASH
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 21:33

VASH с карточного нельзя отправить СЕП?
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 21:45

  Искатель написав:
  wolt450 написав:1. Без комісії
2. На ізі якраз без кеш-беку зараз
3. Карту поклав на полку із-за 1% комісії від використаного ліміту. Є кращі пропозиції інших банків
А колись було інакше

Спасибо огромное!
Т.е. фактически получается следующее: 1% кешбека грязными, а 1% от использованного - заплати.
А если погасить к какому-то сроку? Или все равно бесплатно не получится?


Можливо погашення в 30днів зніме комісію, але нема в кого консультуватися. Гарячка слабенька, ІБ порізали, виписка не хоче приходити. Хай поки полежить. 6 місяців безплатно, потім знов коміси
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wolt450
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 22:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

  wolt450 написав:але нема в кого консультуватися.

А шо скаже шановний офПред?
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