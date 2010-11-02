Додано: Пон 17 гру, 2018 08:10

Раньше еще было что при открытии с текущего возврат тела и процентов день в день а если на карту то на следующий день после окончания вклада после 12-ти. И с карты снять не более 25 тыс в день. Как сейчас не знаю.

«Я отношусь к банкам как к креветкам:

выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»