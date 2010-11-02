Искатель написав:Доброго времени суток! Прочитал на Финансах, что по карте Easypay от банка "Форвард" - мало того, что 1% кешбэка на все, так еще и возможность оплаты всего без комиссии на сайте Easypay.ua (логично, если это кобрендовая карта).
Можно уточнить у старожилов данной ветки следующее: 1. Действительно ли при оплате кредитными средствами с этой картой - все без комиссии на Изипее? 2. Начисляется ли кешбэк на эти операции, например, на пополнение мобильного или оплату коммуналки на Изипее, в размере 1%? 3. Какие подводные камушки есть в пользовании данной картой?
Огромное спасибо заранее!
1. Без комісії 2. На ізі якраз без кеш-беку зараз 3. Карту поклав на полку із-за 1% комісії від використаного ліміту. Є кращі пропозиції інших банків А колись було інакше
VASH написав:Так що, є обмеження з переводами між власними картковим та поточним рахунками? Не розумію вищий сакральний зміст таких обмежень.
Зачем вообще нужно переводить с карты на текущий?
Да ситуации могут быть самые разные, например, на текущем 12% на остаток (при нормальном остатке) и есть смысл его пополнить с карточного, или есть необходимость в переводе по СЭП. Да мало ли, именно от Вас мне этот вопрос удивителен...
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sergise написав:Может кому пригодится - максимальная сумма одного перевода (с карты на текущий)4999,00 грн . Лимит в день 50К. Лимит можно увеличить звонком на ГЛ.
Что? Ещё снизили? Кто вам такое сказал? Ещё на прошлой неделе лимит был 14999
Да, наверное мальчик с поддержки ошибся. Только что попробовал отправить 14999 грн.,с карты на текущий, все прошло. Перевод с карты на текущий нужен, так как в отделении сказали, что депо можно открыть только с текущего.
Раньше еще было что при открытии с текущего возврат тела и процентов день в день а если на карту то на следующий день после окончания вклада после 12-ти. И с карты снять не более 25 тыс в день. Как сейчас не знаю.
«Я отношусь к банкам как к креветкам: выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn написав:guntherhouse777 Смотрите ставки в разделе депозиты Крок назустрич стандарт. Это и есть ваш процент на карту. Пятая часть от депо. Например депо 100 тыс . Тогда можно разместить еще 20 тыс на карте под такой же процент как и у депо. При этом если на карте более 20 тыс то на сумму свыше будет идти обычный процент по карте. Схема рабочая. Проверенная и обкатанная.
Забыл добавить . Здесь написано что в подвийном видсотке участвуют только два депо Максимум и Крок назустрич стандарт (сноски внизу ставок) http://www.forward-bank.com/zagalnu_tar ... utamu4.pdf Тогда как бонус от минфина только Альтернативный. Приходится выбирать . Я слегка посидел с калькулятором -меня больше устраивает подвийный видсоток.
«Я отношусь к банкам как к креветкам: выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»