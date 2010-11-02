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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3314331533163317

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 411
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 411
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 08:53

  VLADPn написав:
  VLADPn написав:guntherhouse777
Смотрите ставки в разделе депозиты Крок назустрич стандарт. Это и есть ваш процент на карту. Пятая часть от депо. Например депо 100 тыс . Тогда можно разместить еще 20 тыс на карте под такой же процент как и у депо. При этом если на карте более 20 тыс то на сумму свыше будет идти обычный процент по карте.
Схема рабочая. Проверенная и обкатанная.


Забыл добавить . Здесь написано что в подвийном видсотке участвуют только два депо Максимум и Крок назустрич стандарт (сноски внизу ставок)
http://www.forward-bank.com/zagalnu_tar ... utamu4.pdf
Тогда как бонус от минфина только Альтернативный. Приходится выбирать .
Я слегка посидел с калькулятором -меня больше устраивает подвийный видсоток.

В чому ця вигода?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:41

  Искатель написав:
  wolt450 написав:1. Без комісії
2. На ізі якраз без кеш-беку зараз
3. Карту поклав на полку із-за 1% комісії від використаного ліміту. Є кращі пропозиції інших банків
А колись було інакше

Спасибо огромное!
Т.е. фактически получается следующее: 1% кешбека грязными, а 1% от использованного - заплати.
А если погасить к какому-то сроку? Или все равно бесплатно не получится?

Погашайте задолженность до РД, не будет комиссии (реальный бесплатный грейс до 30 дней). Подводные камни — неадекватный финмон.
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