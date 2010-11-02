VLADPn написав:guntherhouse777 Смотрите ставки в разделе депозиты Крок назустрич стандарт. Это и есть ваш процент на карту. Пятая часть от депо. Например депо 100 тыс . Тогда можно разместить еще 20 тыс на карте под такой же процент как и у депо. При этом если на карте более 20 тыс то на сумму свыше будет идти обычный процент по карте. Схема рабочая. Проверенная и обкатанная.
Забыл добавить . Здесь написано что в подвийном видсотке участвуют только два депо Максимум и Крок назустрич стандарт (сноски внизу ставок) http://www.forward-bank.com/zagalnu_tar ... utamu4.pdf Тогда как бонус от минфина только Альтернативный. Приходится выбирать . Я слегка посидел с калькулятором -меня больше устраивает подвийный видсоток.
В чому ця вигода?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.