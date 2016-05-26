Додано: Пон 17 гру, 2018 16:51

господа, часа 3 назад зашли бабки на друга изи - на счету есть, в авторизационном остатке по карте недоступно до сих пор - когда барсук синхронит счет с картой? олень в кале сказал что згидно из законом - 3 дня ! занавес

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