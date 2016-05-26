VLADPn написав:guntherhouse777 Смотрите ставки в разделе депозиты Крок назустрич стандарт. Это и есть ваш процент на карту. Пятая часть от депо. Например депо 100 тыс . Тогда можно разместить еще 20 тыс на карте под такой же процент как и у депо. При этом если на карте более 20 тыс то на сумму свыше будет идти обычный процент по карте. Схема рабочая. Проверенная и обкатанная.
Забыл добавить . Здесь написано что в подвийном видсотке участвуют только два депо Максимум и Крок назустрич стандарт (сноски внизу ставок) http://www.forward-bank.com/zagalnu_tar ... utamu4.pdf Тогда как бонус от минфина только Альтернативный. Приходится выбирать . Я слегка посидел с калькулятором -меня больше устраивает подвийный видсоток.
В чому ця вигода?
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demichh написав:Не могу с банка в кармане на депозитку перекинуть 6 грн. с копейками. Это с карты на карту через СЭП нужно?
А шо каже?
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господа, часа 3 назад зашли бабки на друга изи - на счету есть, в авторизационном остатке по карте недоступно до сих пор - когда барсук синхронит счет с картой? олень в кале сказал что згидно из законом - 3 дня ! занавес
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IMPRINTER написав:господа, часа 3 назад зашли бабки на друга изи - на счету есть, в авторизационном остатке по карте недоступно до сих пор - когда барсук синхронит счет с картой? олень в кале сказал что згидно из законом - 3 дня ! занавес
Через добу з хвостиком після операції якщо в банківський день.
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IMPRINTER написав:господа, часа 3 назад зашли бабки на друга изи - на счету есть, в авторизационном остатке по карте недоступно до сих пор - когда барсук синхронит счет с картой? олень в кале сказал что згидно из законом - 3 дня ! занавес
если пополняли карту, то как ни странно олень калла прав если сэп - 2 часа максимум
Усяке може бути в банці бедлам...регламентів немає. Але був досвід дзвінка на теплу лінію і платюжик появився в залишку за добу.
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IMPRINTER написав:господа, часа 3 назад зашли бабки на друга изи - на счету есть, в авторизационном остатке по карте недоступно до сих пор - когда барсук синхронит счет с картой? олень в кале сказал что згидно из законом - 3 дня ! занавес
Через добу з хвостиком після операції якщо в банківський день.
вспомнила бабка як дивкою была ... так было несколько лет назад. уже давно счет с картой синхронят довольно быстро - от силы час.
з.ы. тока что отсинхронили
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