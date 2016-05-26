они после перехода на упц и нового иб порезали все лимиты, установленные заявами в отделении с незапамятных времен, могли по умолчанию установить и 1000 и 4999 - у меня так было по разным картам
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Додано: Пон 17 гру, 2018 17:27
они после перехода на упц и нового иб порезали все лимиты, установленные заявами в отделении с незапамятных времен, могли по умолчанию установить и 1000 и 4999 - у меня так было по разным картам
Додано: Пон 17 гру, 2018 17:27
Додано: Пон 17 гру, 2018 17:28
Попробуйте кинути пару копійок з карти на карту чи на ощадний, поточний.
В мене вже тиждень не ходять ...всі вуха банці прожужжав...а віз і нині там.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 17:30
у меня тоже как оказалось то что показывает в ИБ - чушь - они реально недоступны ... боже, какое это днище этот барсук !!
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Додано: Пон 17 гру, 2018 17:30
Саме так, вже тиждень ремонтують і ніхрена в них не виходить.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 17:33
Квесторе_поверніться
а на внешнем ресурсе тоже не дает оплатить?
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Додано: Пон 17 гру, 2018 17:53
В Комси працює Ок.
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