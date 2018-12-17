IMPRINTER написав:теперь пробую оплатить 5 к в интернете (наконец отсинхроненные), которые с заверения робожабы доступны по всем барсучим картам - фиг там - отлуп ! кал внятно ничего сказать не может. вишу на линии ...
они после перехода на упц и нового иб порезали все лимиты, установленные заявами в отделении с незапамятных времен, могли по умолчанию установить и 1000 и 4999 - у меня так было по разным картам
IMPRINTER написав:теперь пробую оплатить 5 к в интернете (наконец отсинхроненные), которые с заверения робожабы доступны по всем барсучим картам - фиг там - отлуп ! кал внятно ничего сказать не может. вишу на линии ...
Попробуйте кинути пару копійок з карти на карту чи на ощадний, поточний. В мене вже тиждень не ходять ...всі вуха банці прожужжав...а віз і нині там.
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IMPRINTER написав:теперь пробую оплатить 5 к в интернете (наконец отсинхроненные), которые с заверения робожабы доступны по всем барсучим картам - фиг там - отлуп ! кал внятно ничего сказать не может. вишу на линии ...
Попробуйте кинути пару копійок з карти на карту чи на ощадний, поточний. В мене вже тиждень не ходять ...всі вуха банці прожужжав...а віз і нині там.
у меня тоже как оказалось то что показывает в ИБ - чушь - они реально недоступны ... боже, какое это днище этот барсук !!
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demichh написав:Не могу с банка в кармане на депозитку перекинуть 6 грн. с копейками. Это с карты на карту через СЭП нужно?
А шо каже?
"Счет списания не может быть равным счету зачисления"
Саме так, вже тиждень ремонтують і ніхрена в них не виходить.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться написав: які зміни в програму Подвійний відсоток внесли і які прОценти можна заюзати по програмі?
Доброго дня. У зв’язку зі зміною процентних ставок за строковими депозитами, з 10.12.2018 розмір підвищеної ставки на залишок коштів по дебетовій картці за програмою «Подвійний відсоток» становить: •16,00% річних (якщо строк вкладу за Договором становить 3 місяці); •17,00% річних (якщо строк вкладу за Договором становить 6 місяців); •18,25% річних (якщо строк вкладу за Договором становить 12 місяців, 24 місяці). Умови програми розміщені за посиланням http://forward-bank.com/deposits/about/programloyal/
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.