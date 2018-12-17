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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3315331633173318

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 411
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 411
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:27

  IMPRINTER написав:теперь пробую оплатить 5 к в интернете (наконец отсинхроненные), которые с заверения робожабы доступны по всем барсучим картам - фиг там - отлуп ! кал внятно ничего сказать не может. вишу на линии ...

они после перехода на упц и нового иб порезали все лимиты, установленные заявами в отделении с незапамятных времен, могли по умолчанию установить и 1000 и 4999 - у меня так было по разным картам
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:27

  Квесторе_поверніться написав:
  demichh написав:Не могу с банка в кармане на депозитку перекинуть 6 грн. с копейками. Это с карты на карту через СЭП нужно?

А шо каже?

"Счет списания не может быть равным счету зачисления"
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:28

  IMPRINTER написав:теперь пробую оплатить 5 к в интернете (наконец отсинхроненные), которые с заверения робожабы доступны по всем барсучим картам - фиг там - отлуп ! кал внятно ничего сказать не может. вишу на линии ...

Попробуйте кинути пару копійок з карти на карту чи на ощадний, поточний.
В мене вже тиждень не ходять ...всі вуха банці прожужжав...а віз і нині там.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:30

  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:теперь пробую оплатить 5 к в интернете (наконец отсинхроненные), которые с заверения робожабы доступны по всем барсучим картам - фиг там - отлуп ! кал внятно ничего сказать не может. вишу на линии ...

Попробуйте кинути пару копійок з карти на карту чи на ощадний, поточний.
В мене вже тиждень не ходять ...всі вуха банці прожужжав...а віз і нині там.


у меня тоже как оказалось то что показывает в ИБ - чушь - они реально недоступны ... боже, какое это днище этот барсук !!
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:30

  demichh написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  demichh написав:Не могу с банка в кармане на депозитку перекинуть 6 грн. с копейками. Это с карты на карту через СЭП нужно?

А шо каже?

"Счет списания не может быть равным счету зачисления"

Саме так, вже тиждень ремонтують і ніхрена в них не виходить.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:33

Квесторе_поверніться

а на внешнем ресурсе тоже не дает оплатить?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:53

  IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться

а на внешнем ресурсе тоже не дает оплатить?

В Комси працює Ок.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 21:33

  guntherhouse777 написав:
  Support BForward написав:
  Квесторе_поверніться написав: які зміни в програму Подвійний відсоток внесли і які прОценти можна заюзати по програмі?


Доброго дня.
У зв’язку зі зміною процентних ставок за строковими депозитами, з 10.12.2018 розмір підвищеної ставки на залишок коштів по дебетовій картці за програмою «Подвійний відсоток» становить:
•16,00% річних (якщо строк вкладу за Договором становить 3 місяці);
•17,00% річних (якщо строк вкладу за Договором становить 6 місяців);
•18,25% річних (якщо строк вкладу за Договором становить 12 місяців, 24 місяці).
Умови програми розміщені за посиланням http://forward-bank.com/deposits/about/programloyal/

Где на сайте можно увидеть вышеуказанные цифры?

http://www.forward-bank.com/deposits/as ... s_bazovyy/
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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