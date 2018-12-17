RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3316331733183319

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 411
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 411
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 09:45

  ignorabimus написав:У меня вообще в ИБ не заходит ща. (

У меня заходит без проблем. Но толку?
Половину депозитов не видно, карточного счета нет Зображення
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3583
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1151 раз.
Подякували: 420 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 09:54

....И не открываются выписки по всем картам.
Ну хоть заработали переводы с Депозитки на счет
Sergion
 
Повідомлень: 380
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3316331733183319
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Asdушный, lel, Surz, WachtAmRhein і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6532, 6533, 6534
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
65336 8112376
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 гру, 2018 10:05
mephala
А-Банк 1 ... 1113, 1114, 1115
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11143 1621190
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 гру, 2018 07:47
novichok
Універсал (Universal Bank) 1 ... 565, 566, 567
Anonymous » Чет 07 чер, 2007 13:03
5664 1360488
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 гру, 2018 18:58
Goodman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.