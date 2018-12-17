У меня заходит без проблем. Но толку?
Половину депозитов не видно, карточного счета нет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 гру, 2018 09:45
У меня заходит без проблем. Но толку?
Половину депозитов не видно, карточного счета нет
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 18 гру, 2018 09:54
....И не открываются выписки по всем картам.
Ну хоть заработали переводы с Депозитки на счет
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