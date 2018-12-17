У меня заходит без проблем. Но толку?
Половину депозитов не видно, карточного счета нет
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 гру, 2018 09:45
У меня заходит без проблем. Но толку?
Половину депозитов не видно, карточного счета нет
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 18 гру, 2018 09:54
....И не открываются выписки по всем картам.
Ну хоть заработали переводы с Депозитки на счет
Додано: Вів 18 гру, 2018 12:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
Когда нажала слева на Карты, то сперва появилась грустная рожица со словами, что у меня карты нет... я обомлела от неожиданности, через пару секунд "проявилась" карта с суммой на счету. Не надо так шутить !
А выписки да, они и в старой версии были плохие, но я хотя бы в них могла отследить поступления на счет от депозитов и покупки. Сейчас это невозможно.
Додано: Вів 18 гру, 2018 12:17
Якось криво ІБ став в банці...і виглядає що кваліфікація розробників є недостатня для налагодження нормальної роботи.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 18 гру, 2018 12:35
по факту - переводы ни между счетами в никуда также не пашут
никому не верю
Додано: Вів 18 гру, 2018 13:01
Re: Форвард Банк Forward Bank
в мене одна виписка (.pdf) сформувалась, наступна - пуста (0 байтів пдф файл) і хоть трісни.
незрозуміло..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 18 гру, 2018 13:10
Додано: Вів 18 гру, 2018 13:42
|