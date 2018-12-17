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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3316331733183319

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 411
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 411
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 09:45

  ignorabimus написав:У меня вообще в ИБ не заходит ща. (

У меня заходит без проблем. Но толку?
Половину депозитов не видно, карточного счета нет Зображення
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 09:54

....И не открываются выписки по всем картам.
Ну хоть заработали переводы с Депозитки на счет
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

Когда нажала слева на Карты, то сперва появилась грустная рожица со словами, что у меня карты нет... я обомлела от неожиданности, через пару секунд "проявилась" карта с суммой на счету. Не надо так шутить :)!

А выписки да, они и в старой версии были плохие, но я хотя бы в них могла отследить поступления на счет от депозитов и покупки. Сейчас это невозможно.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:17

Якось криво ІБ став в банці...і виглядає що кваліфікація розробників є недостатня для налагодження нормальної роботи. :(
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:35

  lubopytnaya написав:
  ignorabimus написав:У меня вообще в ИБ не заходит ща. (

У меня заходит без проблем. Но толку?
Половину депозитов не видно, карточного счета нет Зображення

по факту - переводы ни между счетами в никуда также не пашут :evil:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Sergion написав:....И не открываются выписки по всем картам.


в мене одна виписка (.pdf) сформувалась, наступна - пуста (0 байтів пдф файл) і хоть трісни.
незрозуміло..
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:10

  sens написав:
  lubopytnaya написав:
  ignorabimus написав:У меня вообще в ИБ не заходит ща. (

У меня заходит без проблем. Но толку?
Половину депозитов не видно, карточного счета нет Зображення

по факту - переводы ни между счетами в никуда также не пашут :evil:

Пашуть, але проходять за пару годин.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:42

  greenozon написав:
  Sergion написав:....И не открываются выписки по всем картам.


в мене одна виписка (.pdf) сформувалась, наступна - пуста (0 байтів пдф файл) і хоть трісни.
незрозуміло..

Тупо отправляйте на мыло - тогда всегда формируется
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