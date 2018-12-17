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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 гру, 2018 14:54
greenozon написав:
Прийшло СМС від банку
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Поспішайте! до +1% річних за депозитами чекає на Вас до 29.12.2018р. Деталі 0443930410
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Хтось із деполюдей отримував таке?
в честь чого така пропозиція
і які продукти підпадають під це
СМС не було...передзвоніть і доложіть.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 15:05
greenozon И мне пришло смс о +1%
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Додано: Вів 18 гру, 2018 15:16
VLADPn написав:
В мобильной версии все выписки работают и сразу открываются.
Значит это мобильщики все поломали?
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