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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3317331833193320

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 411
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
79
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 411
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 14:54

  greenozon написав:Прийшло СМС від банку

========
Поспішайте! до +1% річних за депозитами чекає на Вас до 29.12.2018р. Деталі 0443930410
========

Хтось із деполюдей отримував таке?
в честь чого така пропозиція
і які продукти підпадають під це

СМС не було...передзвоніть і доложіть. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 15:05

greenozon И мне пришло смс о +1%
gurazda
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 15:16

  VLADPn написав:В мобильной версии все выписки работают и сразу открываются.

Значит это мобильщики все поломали? :(
newbie
 
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