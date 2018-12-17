СМС не було...передзвоніть і доложіть.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 гру, 2018 14:54
СМС не було...передзвоніть і доложіть.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 18 гру, 2018 15:16
Додано: Вів 18 гру, 2018 15:25
Вопрос опять же практикам.
Вот тарифы по КК "Изипей кобренд":
В частности, пункт 2.3. гласит:
Правильно ли я понимаю, что таким образом есть нечто подобное, как по карте "Максимум Ворлд" у "Альфы"? И если погасить до расчетной даты, то 1% браться не будет, но реальный грейс-период будет меньше 30 дней, да?
Спасибо за ответы по сути.
Додано: Вів 18 гру, 2018 15:31
Правильно. В прошлом месяце всё вернул до расчётной даты. Ничего не сняли.
Додано: Вів 18 гру, 2018 16:14
То є покращення в банці - чесний місячний грейс.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 18 гру, 2018 16:23
Таємниця СМС розгадана.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 18 гру, 2018 16:52
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 18 гру, 2018 16:57
Додаток 1
до Умов обслуговування вкладів фізичних осіб
АТ «БАНК ФОРВАРД»
Збільшення процентної ставки за Вкладами
За умови укладення Вкладником з Банком в період з 17.12.2018 р. по 29.12.2018 р. нового Договору в гривні на строк не менше 90 (дев’яносто) днів на суму не менше 20 000,00 (двадцять тисяч) гривень, за діючим (-и) станом на 07.12.2018 р. (включно) Договором (-и) такого Вкладника, починаючи з наступного календарного дня після укладення нового Договору, проценти на Суму Вкладу будуть нараховуватись за зміненою процентною ставкою, розмір якої складатиме процентну ставку, зазначену в Умовах розміщення Вкладів, збільшену на:
- на 1,00 % річних за Вкладом у національній валюті (Гривня),
- на 0,50% річних за Вкладом в іноземній валюті - Долар США;
- на 0,25% річних за Вкладом в іноземній валюті – Євро.
Зміна процентної ставки відбувається лише один раз. Зазначена змінена процентна ставка діятиме до закінчення Строку (або пролонгації) відповідного Договору.
АТ «БАНК ФОРВАРД» стр.10
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Зараз переглядають цей форум: sens, sola, Surz, ukrprom2014, wolt450, Квесторе_поверніться, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|