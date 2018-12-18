RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3317331833193320

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 412
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 412
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 14:54

  greenozon написав:Прийшло СМС від банку

========
Поспішайте! до +1% річних за депозитами чекає на Вас до 29.12.2018р. Деталі 0443930410
========

Хтось із деполюдей отримував таке?
в честь чого така пропозиція
і які продукти підпадають під це

СМС не було...передзвоніть і доложіть. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26935
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1365 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 15:05

greenozon И мне пришло смс о +1%
gurazda
 
Повідомлень: 154
З нами з: 20.02.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 15:16

  VLADPn написав:В мобильной версии все выписки работают и сразу открываются.

Значит это мобильщики все поломали? :(
newbie
 
Повідомлень: 5905
З нами з: 22.06.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 15:25

Вопрос опять же практикам.
Вот тарифы по КК "Изипей кобренд":
http://www.forward-bank.com/cards/about ... asyPay.pdf

В частности, пункт 2.3. гласит:

Зображення

Правильно ли я понимаю, что таким образом есть нечто подобное, как по карте "Максимум Ворлд" у "Альфы"? И если погасить до расчетной даты, то 1% браться не будет, но реальный грейс-период будет меньше 30 дней, да?
Спасибо за ответы по сути.
Искатель
 
Повідомлень: 2073
З нами з: 22.02.16
Подякував: 282 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 15:31

  Искатель написав:Вопрос опять же практикам.
Вот тарифы по КК "Изипей кобренд":
http://www.forward-bank.com/cards/about ... asyPay.pdf

В частности, пункт 2.3. гласит:

Зображення

Правильно ли я понимаю, что таким образом есть нечто подобное, как по карте "Максимум Ворлд" у "Альфы"? И если погасить до расчетной даты, то 1% браться не будет, но реальный грейс-период будет меньше 30 дней, да?
Спасибо за ответы по сути.

Правильно. В прошлом месяце всё вернул до расчётной даты. Ничего не сняли.
Fylhtq
 
Повідомлень: 37
З нами з: 22.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:14

  Fylhtq написав:
  Искатель написав:Вопрос опять же практикам.
Вот тарифы по КК "Изипей кобренд":
http://www.forward-bank.com/cards/about ... asyPay.pdf

В частности, пункт 2.3. гласит:

Зображення

Правильно ли я понимаю, что таким образом есть нечто подобное, как по карте "Максимум Ворлд" у "Альфы"? И если погасить до расчетной даты, то 1% браться не будет, но реальный грейс-период будет меньше 30 дней, да?
Спасибо за ответы по сути.

Правильно. В прошлом месяце всё вернул до расчётной даты. Ничего не сняли.

То є покращення в банці - чесний місячний грейс.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26935
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1365 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:46

Квесторе_поверніться
ну?
Stringer
 
Повідомлень: 8775
З нами з: 23.01.13
Подякував: 257 раз.
Подякували: 1219 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:57

Додаток 1
до Умов обслуговування вкладів фізичних осіб
АТ «БАНК ФОРВАРД»
Збільшення процентної ставки за Вкладами
За умови укладення Вкладником з Банком в період з 17.12.2018 р. по 29.12.2018 р. нового Договору в гривні на строк не менше 90 (дев’яносто) днів на суму не менше 20 000,00 (двадцять тисяч) гривень, за діючим (-и) станом на 07.12.2018 р. (включно) Договором (-и) такого Вкладника, починаючи з наступного календарного дня після укладення нового Договору, проценти на Суму Вкладу будуть нараховуватись за зміненою процентною ставкою, розмір якої складатиме процентну ставку, зазначену в Умовах розміщення Вкладів, збільшену на:
- на 1,00 % річних за Вкладом у національній валюті (Гривня),
- на 0,50% річних за Вкладом в іноземній валюті - Долар США;
- на 0,25% річних за Вкладом в іноземній валюті – Євро.
Зміна процентної ставки відбувається лише один раз. Зазначена змінена процентна ставка діятиме до закінчення Строку (або пролонгації) відповідного Договору.
УМОВИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
АТ «БАНК ФОРВАРД» стр.10
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1611
З нами з: 18.09.13
Подякував: 348 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 19:14

  Квесторе_поверніться написав:Якось криво ІБ став в банці...і виглядає що кваліфікація розробників є недостатня для налагодження нормальної роботи. :(

думали ВА зайдет, как это принято под новый процессинг, но ВА промахнулась и зашла в втб... а тут, видимо, клиенты попались терпеливые и массово не жалуются...
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4734
З нами з: 20.01.15
Подякував: 289 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 19:25

  ol_zy написав:
  Квесторе_поверніться написав:Якось криво ІБ став в банці...і виглядає що кваліфікація розробників є недостатня для налагодження нормальної роботи. :(

думали ВА зайдет, как это принято под новый процессинг, но ВА промахнулась и зашла в втб... а тут, видимо, клиенты попались терпеливые и массово не жалуются...

Так всім усьо платять, прОцентом спокушають, а шо ІБ кривий то це розробники рукожопи...
Правда троха довго валюту збирають для видачі з депо.
Основне завдання банки депопортфель підтягнути, а то троха протух.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26935
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1365 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3317331833193320
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asp, J, kostya77, lel, melkh, ol_zy, ramaz, slasva, Surz і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК) 1 ... 192, 193, 194
Anonymous » Вів 01 лют, 2005 15:35
1932 605032
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 гру, 2018 19:46
Sagittarius
Альфа-Банк 1 ... 6537, 6538, 6539
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
65381 8115517
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 гру, 2018 19:36
Квесторе_поверніться
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 604, 605, 606
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6059 1440823
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 гру, 2018 19:18
justit

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.