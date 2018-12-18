Квесторе_поверніться написав:Якось криво ІБ став в банці...і виглядає що кваліфікація розробників є недостатня для налагодження нормальної роботи.
думали ВА зайдет, как это принято под новый процессинг, но ВА промахнулась и зашла в втб... а тут, видимо, клиенты попались терпеливые и массово не жалуются...
Так всім усьо платять, прОцентом спокушають, а шо ІБ кривий то це розробники рукожопи... Правда троха довго валюту збирають для видачі з депо. Основне завдання банки депопортфель підтягнути, а то троха протух.
т.е. ИБ работает? платежи наружу и внутрь ходят? между своими счетами все ок? т.е. банк выполняет все свои функции в полном объеме без задержек и отказов. если банк не выполняет какие-либо банк. услуги, которые должен, согласно регламенту и в полном объеме, то это и есть причина для ВА...
Запори в ІБ рукожопи зробили. А так банка центрова. Правда ризикова...та де наша не пропадала. Усім усьо платять. А там видно буде.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
vollena71 написав:Додаток 1 до Умов обслуговування вкладів фізичних осіб АТ «БАНК ФОРВАРД» Збільшення процентної ставки за Вкладами - на 1,00 % річних за Вкладом у національній валюті (Гривня), - на 0,50% річних за Вкладом в іноземній валюті - Долар США; - на 0,25% річних за Вкладом в іноземній валюті – Євро. Зміна процентної ставки відбувається лише один раз. Зазначена змінена процентна ставка діятиме до закінчення Строку (або пролонгації) відповідного Договору.
Может кто вкурсе, а реально под эту акцию оформить депо "Альтернативный" с ещё 1% от Минфина?
Квесторе_поверніться написав:Запори в ІБ рукожопи зробили. А так банка центрова. Правда ризикова...та де наша не пропадала. Усім усьо платять. А там видно буде.
центр - это понятие относительное... а в данном случае более чем относительное... если банка по закрывала отделения в областях, то это уже скорее окраинная банка, а когда начала воровать комиссию без предупреждения и отображения даже в выписках, то стала ниже плинтуса...
ol_zy написав:начала воровать комиссию без предупреждения и отображения даже в выписках
Був такий гандж...але клієнт Фарсу привик усе мати без комісії і банка це дозволяла. От Козарлюзі 150 грн не віддала...це вже дійсно, неподобство.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.