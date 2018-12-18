RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3318331933203321

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 412
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 412
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:09

  Квесторе_поверніться написав:
  ol_zy написав:
  Квесторе_поверніться написав:Якось криво ІБ став в банці...і виглядає що кваліфікація розробників є недостатня для налагодження нормальної роботи. :(

думали ВА зайдет, как это принято под новый процессинг, но ВА промахнулась и зашла в втб... а тут, видимо, клиенты попались терпеливые и массово не жалуются...

Так всім усьо платять, прОцентом спокушають, а шо ІБ кривий то це розробники рукожопи...
Правда троха довго валюту збирають для видачі з депо.
Основне завдання банки депопортфель підтягнути, а то троха протух.

т.е. ИБ работает? платежи наружу и внутрь ходят? между своими счетами все ок? т.е. банк выполняет все свои функции в полном объеме без задержек и отказов. если банк не выполняет какие-либо банк. услуги, которые должен, согласно регламенту и в полном объеме, то это и есть причина для ВА...
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4741
З нами з: 20.01.15
Подякував: 289 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:56

Запори в ІБ рукожопи зробили.
А так банка центрова.
Правда ризикова...та де наша не пропадала.
Усім усьо платять. А там видно буде.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26941
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1365 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 22:11

  vollena71 написав:Додаток 1
до Умов обслуговування вкладів фізичних осіб
АТ «БАНК ФОРВАРД»
Збільшення процентної ставки за Вкладами
- на 1,00 % річних за Вкладом у національній валюті (Гривня),
- на 0,50% річних за Вкладом в іноземній валюті - Долар США;
- на 0,25% річних за Вкладом в іноземній валюті – Євро.
Зміна процентної ставки відбувається лише один раз. Зазначена змінена процентна ставка діятиме до закінчення Строку (або пролонгації) відповідного Договору.

Может кто вкурсе, а реально под эту акцию оформить депо "Альтернативный" с ещё 1% от Минфина?
clk
 
Повідомлень: 55
З нами з: 31.08.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:26

  Квесторе_поверніться написав:Запори в ІБ рукожопи зробили.
А так банка центрова.
Правда ризикова...та де наша не пропадала.
Усім усьо платять. А там видно буде.

центр - это понятие относительное... а в данном случае более чем относительное... если банка по закрывала отделения в областях, то это уже скорее окраинная банка, а когда начала воровать комиссию без предупреждения и отображения даже в выписках, то стала ниже плинтуса...
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4741
З нами з: 20.01.15
Подякував: 289 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ol_zy написав:начала воровать комиссию без предупреждения и отображения даже в выписках

Був такий гандж...але клієнт Фарсу привик усе мати без комісії і банка це дозволяла.
От Козарлюзі 150 грн не віддала...це вже дійсно, неподобство.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26941
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1365 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3318331933203321
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: m_schedriviy, rudnitep, Квесторе_поверніться і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6538, 6539, 6540
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
65391 8116489
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 гру, 2018 23:47
wig
ОТП БАНК 1 ... 558, 559, 560
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5595 1331132
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 гру, 2018 21:07
klug
А-Банк 1 ... 1113, 1114, 1115
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11149 1622003
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 гру, 2018 20:32
melkh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65392)
18.12.2018 23:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.