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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3320332133223323>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 412
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 412
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:34

  Квесторе_поверніться написав:От Козарлюзі 150 грн не віддала...це вже дійсно, неподобство.

Там уже, наверное, процентов на эту сумму миллион накапал. Я бы отдал. Но он, возможно, уже не хочет брать :)
newbie
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:36

Саме пасиви банці слід підтягнути...чим зараз вона і займається.
Ну і пишуть, що кредитнули за жовтень і листопад на 24 млн грн...що є позитив.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:37

  newbie написав:
  Квесторе_поверніться написав:От Козарлюзі 150 грн не віддала...це вже дійсно, неподобство.

Там уже, наверное, процентов на эту сумму миллион накапал. Я бы отдал. Но он, возможно, уже не хочет брать :)


Уже биток - 3200 у.е. Кажись, Козарлюга сейчас в полном шухере...
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:40

  jay2004 написав:
  newbie написав:
  Квесторе_поверніться написав:От Козарлюзі 150 грн не віддала...це вже дійсно, неподобство.

Там уже, наверное, процентов на эту сумму миллион накапал. Я бы отдал. Но он, возможно, уже не хочет брать :)


Уже биток - 3200 у.е. Кажись, Козарлюга сейчас в полном шухере...

Жаль що пішов з форума...здоровячка йому.
Казав що з битка своє взяв...лишився для забави.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26952
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:40

  jay2004 написав:
  newbie написав:
  Квесторе_поверніться написав:От Козарлюзі 150 грн не віддала...це вже дійсно, неподобство.

Там уже, наверное, процентов на эту сумму миллион накапал. Я бы отдал. Но он, возможно, уже не хочет брать :)


Уже биток - 3200 у.е. Кажись, Козарлюга сейчас в полном шухере...

Отэта я ему компенсировать не буду :twisted:
newbie
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:43

  jay2004 написав:Оформил Альтернативный 13.12.2018 и 14.12.2018. Оба светятся в ИБ по базовой ставке - 18,5%. Как добавляется этот бонус - +1%?

К Вашим никак. Детали узнавайте в отделении.
newbie
 
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Подякував: 18 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:46

  newbie написав:
  jay2004 написав:Оформил Альтернативный 13.12.2018 и 14.12.2018. Оба светятся в ИБ по базовой ставке - 18,5%. Как добавляется этот бонус - +1%?

К Вашим никак. Детали узнавайте в отделении.

Тільки до 7.12.18.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

Господа!
Как максимально быстро и просто снять деньги с депозитки? Сумма под фонд
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:51

  Алексей77 написав:Господа!
Как максимально быстро и просто снять деньги с депозитки? Сумма под фонд

Снимала для размещения на депозит - менеджер в отделении написала запрос на снятие лимитов, через 10-15 минут получила в кассе. Будет ли так просто для выноса - не знаю.
без комиссии до 50к в день, блокировка 0,5% суммы
Востаннє редагувалось vollena71 в Сер 19 гру, 2018 14:56, всього редагувалось 2 разів.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:53

В ИБ депо уже не открывают, в отделение топать?
sonechko
 
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