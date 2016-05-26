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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 гру, 2018 11:34
Квесторе_поверніться написав:
От Козарлюзі 150 грн не віддала...це вже дійсно, неподобство.
Там уже, наверное, процентов на эту сумму миллион накапал. Я бы отдал. Но он, возможно, уже не хочет брать
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newbie
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Додано: Сер 19 гру, 2018 11:36
Саме пасиви банці слід підтягнути...чим зараз вона і займається.
Ну і пишуть, що кредитнули за жовтень і листопад на 24 млн грн...що є позитив.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 19 гру, 2018 11:37
newbie написав: Квесторе_поверніться написав:
От Козарлюзі 150 грн не віддала...це вже дійсно, неподобство.
Там уже, наверное, процентов на эту сумму миллион накапал. Я бы отдал. Но он, возможно, уже не хочет брать
Уже биток - 3200 у.е. Кажись, Козарлюга сейчас в полном шухере...
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jay2004
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Додано: Сер 19 гру, 2018 11:40
jay2004 написав: newbie написав: Квесторе_поверніться написав:
От Козарлюзі 150 грн не віддала...це вже дійсно, неподобство.
Там уже, наверное, процентов на эту сумму миллион накапал. Я бы отдал. Но он, возможно, уже не хочет брать
Уже биток - 3200 у.е. Кажись, Козарлюга сейчас в полном шухере...
Жаль що пішов з форума...здоровячка йому.
Казав що з битка своє взяв...лишився для забави.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 19 гру, 2018 11:40
jay2004 написав: newbie написав: Квесторе_поверніться написав:
От Козарлюзі 150 грн не віддала...це вже дійсно, неподобство.
Там уже, наверное, процентов на эту сумму миллион накапал. Я бы отдал. Но он, возможно, уже не хочет брать
Уже биток - 3200 у.е. Кажись, Козарлюга сейчас в полном шухере...
Отэта я ему компенсировать не буду
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newbie
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Додано: Сер 19 гру, 2018 11:43
jay2004 написав:
Оформил Альтернативный 13.12.2018 и 14.12.2018. Оба светятся в ИБ по базовой ставке - 18,5%. Как добавляется этот бонус - +1%?
К Вашим никак. Детали узнавайте в отделении.
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newbie
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Додано: Сер 19 гру, 2018 11:46
newbie написав: jay2004 написав:
Оформил Альтернативный 13.12.2018 и 14.12.2018. Оба светятся в ИБ по базовой ставке - 18,5%. Как добавляется этот бонус - +1%?
К Вашим никак. Детали узнавайте в отделении.
Тільки до 7.12.18.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 19 гру, 2018 14:36
Господа!
Как максимально быстро и просто снять деньги с депозитки? Сумма под фонд
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Алексей77
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Додано: Сер 19 гру, 2018 14:51
Алексей77 написав:
Господа!
Как максимально быстро и просто снять деньги с депозитки? Сумма под фонд
Снимала для размещения на депозит - менеджер в отделении написала запрос на снятие лимитов, через 10-15 минут получила в кассе. Будет ли так просто для выноса - не знаю.
без комиссии до 50к в день, блокировка 0,5% суммы
Востаннє редагувалось vollena71
в Сер 19 гру, 2018 14:56, всього редагувалось 2 разів.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Сер 19 гру, 2018 14:53
В ИБ депо уже не открывают, в отделение топать?
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sonechko
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