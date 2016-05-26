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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3320332133223323

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 412
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 412
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:55

  sonechko написав:В ИБ депо уже не открывают, в отделение топать?

Так...або з банки геть.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:57

  Квесторе_поверніться написав:
  sonechko написав:В ИБ депо уже не открывают, в отделение топать?

Так...або з банки геть.

Покращення....зачем такой ИБ?
sonechko
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:02

  sonechko написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  sonechko написав:В ИБ депо уже не открывают, в отделение топать?

Так...або з банки геть.

Покращення....зачем такой ИБ?

Це питання до розробників ...офред обіцяв можливість відкриття депо в ІБ в кінці березня року 2019. Але це вже будуть інші реалії...старт голосування за Президента.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:11

  Алексей77 написав:Господа!
Как максимально быстро и просто снять деньги с депозитки? Сумма под фонд

Просто 50000 в день знявши ліміти в касі Фарсу.
Інші 150000 слід розкидати на інші рахунки...які мають бути прозапас.
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