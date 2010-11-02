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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3320332133223323

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 412
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 412
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:55

  sonechko написав:В ИБ депо уже не открывают, в отделение топать?

Так...або з банки геть.
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:57

  Квесторе_поверніться написав:
  sonechko написав:В ИБ депо уже не открывают, в отделение топать?

Так...або з банки геть.

Покращення....зачем такой ИБ?
sonechko
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:02

  sonechko написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  sonechko написав:В ИБ депо уже не открывают, в отделение топать?

Так...або з банки геть.

Покращення....зачем такой ИБ?

Це питання до розробників ...офред обіцяв можливість відкриття депо в ІБ в кінці березня року 2019. Але це вже будуть інші реалії...старт голосування за Президента.
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:11

  Алексей77 написав:Господа!
Как максимально быстро и просто снять деньги с депозитки? Сумма под фонд

Просто 50000 в день знявши ліміти в касі Фарсу.
Інші 150000 слід розкидати на інші рахунки...які мають бути прозапас.
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

Зарегестрировался в ИБ
1) В ИБ отображается все по левому. Нельзя выбрать нормально счета для переброски. Как это исправить? Браузер Фаерфокс.
2) Если переброосить с депозитки на текущий? Какие лимиты на снятие с текущего?
(в крайнем случае открою депо с текущего)
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http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:34

  Алексей77 написав:Зарегестрировался в ИБ
1) В ИБ отображается все по левому. Нельзя выбрать нормально счета для переброски. Как это исправить? Браузер Фаерфокс.
2) Если переброосить с депозитки на текущий? Какие лимиты на снятие с текущего?
(в крайнем случае открою депо с текущего)

1.Зявка на теплу лінію. Терміни можуть бути довгі налагодження нормальної роботи.
2.з поточного 25000 без комісії.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:37

  Алексей77 написав:Зарегестрировался в ИБ
1) В ИБ отображается все по левому. Нельзя выбрать нормально счета для переброски. Как это исправить? Браузер Фаерфокс.
2) Если переброосить с депозитки на текущий? Какие лимиты на снятие с текущего?
(в крайнем случае открою депо с текущего)

Депо с текущего и с нетекущего в ИБ не открывается.
К маю обещали прикрутить кнопку "Открыть депозит", а пока - топать в отделение.
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:59

  Алексей77 написав:... В ИБ отображается все по левому. Нельзя выбрать нормально счета для переброски. Как это исправить? Браузер Фаерфокс...

Воспользоваться браузером "Google Chrome". У меня Firefox-е та же проблема
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:09

Офпред тут є?

Вже майже тиждень, кожен день, приходить смс наступного змісту:"Kartka *******.Operaciya:0 UAH AUTHQUERY FVD 18/12 21:25.Dostupno:сума UAH......"Останній раз вже і на вайбер прийшла.На гарячці не можуть дати нормальну відповідь.
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:03

  Алексей77 написав:Как максимально быстро и просто снять деньги с депозитки? Сумма под фонд

Что такое депозитка? Если это закончившийся депозит, то в чем проблема? Разве он не отдается в полном размере (даже равном фонду), независимо от того, куда он упал (или где находится). Лимиты бесплатной выдачи (25 или 50тыс), насколько понимаю, не для депозитов.

Если нужно вывести деньги, зашедшие другим образом, то есть разные варианты. Лучше проконсультирваться в отделении. У меня когда-то для этого было 3 текущих счета и 1 карточный. Сейчас, напоминаю, все счета текущие (в т.ч. бывший карточный).
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