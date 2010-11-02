Так...або з банки геть.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 гру, 2018 14:55
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 19 гру, 2018 14:57
Додано: Сер 19 гру, 2018 15:02
Це питання до розробників ...офред обіцяв можливість відкриття депо в ІБ в кінці березня року 2019. Але це вже будуть інші реалії...старт голосування за Президента.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 19 гру, 2018 15:11
Просто 50000 в день знявши ліміти в касі Фарсу.
Інші 150000 слід розкидати на інші рахунки...які мають бути прозапас.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 19 гру, 2018 15:19
Re: Форвард Банк Forward Bank
Зарегестрировался в ИБ
1) В ИБ отображается все по левому. Нельзя выбрать нормально счета для переброски. Как это исправить? Браузер Фаерфокс.
2) Если переброосить с депозитки на текущий? Какие лимиты на снятие с текущего?
(в крайнем случае открою депо с текущего)
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Додано: Сер 19 гру, 2018 15:34
1.Зявка на теплу лінію. Терміни можуть бути довгі налагодження нормальної роботи.
2.з поточного 25000 без комісії.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 19 гру, 2018 15:37
Депо с текущего и с нетекущего в ИБ не открывается.
К маю обещали прикрутить кнопку "Открыть депозит", а пока - топать в отделение.
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 19 гру, 2018 15:59
Додано: Сер 19 гру, 2018 16:09
Офпред тут є?
Вже майже тиждень, кожен день, приходить смс наступного змісту:"Kartka *******.Operaciya:0 UAH AUTHQUERY FVD 18/12 21:25.Dostupno:сума UAH......"Останній раз вже і на вайбер прийшла.На гарячці не можуть дати нормальну відповідь.
Додано: Сер 19 гру, 2018 17:03
Что такое депозитка? Если это закончившийся депозит, то в чем проблема? Разве он не отдается в полном размере (даже равном фонду), независимо от того, куда он упал (или где находится). Лимиты бесплатной выдачи (25 или 50тыс), насколько понимаю, не для депозитов.
Если нужно вывести деньги, зашедшие другим образом, то есть разные варианты. Лучше проконсультирваться в отделении. У меня когда-то для этого было 3 текущих счета и 1 карточный. Сейчас, напоминаю, все счета текущие (в т.ч. бывший карточный).
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