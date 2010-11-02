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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3321332233233324

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 412
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 412
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:23

  Алексей77 написав:Господа!
Как максимально быстро и просто снять деньги с депозитки? Сумма под фонд


Перегнати на Поточний 2620 (через ІБ), потім СЕПом будь-куди, де зняття безкоштовне...

P.S. 7 грудня так і користувався.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:32

  Volodymyr Lviv написав:Вже майже тиждень, кожен день, приходить смс наступного змісту:"Kartka *******.Operaciya:0 UAH AUTHQUERY FVD 18/12 21:25.Dostupno:сума UAH......"Останній раз вже і на вайбер прийшла.На гарячці не можуть дати нормальну відповідь.

Доброго дня.
Напишіть, будь ласка, Ваш номер телефону на abutenko@forward-bank.com, з'ясуємо ситуацію та надамо зворотній зв'язок.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:37

  jay2004 написав:
  Алексей77 написав:Господа!
Как максимально быстро и просто снять деньги с депозитки? Сумма под фонд


Перегнати на Поточний 2620 (через ІБ), потім СЕПом будь-куди, де зняття безкоштовне...

Можете объяснить смысл перегона на текущий в описываемом случае?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

Vorlon написав:
  jay2004 написав:
  Алексей77 написав:Господа!
Как максимально быстро и просто снять деньги с депозитки? Сумма под фонд


Перегнати на Поточний 2620 (через ІБ), потім СЕПом будь-куди, де зняття безкоштовне...

Можете объяснить смысл перегона на текущий в описываемом случае?

Как пример, мобильное приложение при отправке сепа видит только текущие счета, карточные - нет

пс: только что обновил приложение через гугл плей, карты стали видны
.......
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  #<1 ... 3321332233233324
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