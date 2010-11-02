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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 гру, 2018 17:23
Алексей77 написав:
Господа!
Как максимально быстро и просто снять деньги с депозитки? Сумма под фонд
Перегнати на Поточний 2620 (через ІБ), потім СЕПом будь-куди, де зняття безкоштовне...
P.S. 7 грудня так і користувався.
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jay2004
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Додано: Сер 19 гру, 2018 17:32
Volodymyr Lviv написав:
Вже майже тиждень, кожен день, приходить смс наступного змісту:"Kartka *******.Operaciya:0 UAH AUTHQUERY FVD 18/12 21:25.Dostupno:сума UAH......"Останній раз вже і на вайбер прийшла.На гарячці не можуть дати нормальну відповідь.
Доброго дня.
Напишіть, будь ласка, Ваш номер телефону на abutenko@forward-bank.com
, з'ясуємо ситуацію та надамо зворотній зв'язок.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Додано: Сер 19 гру, 2018 17:37
jay2004 написав: Алексей77 написав:
Господа!
Как максимально быстро и просто снять деньги с депозитки? Сумма под фонд
Перегнати на Поточний 2620 (через ІБ), потім СЕПом будь-куди, де зняття безкоштовне...
Можете объяснить смысл перегона на текущий в описываемом случае?
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Vorlon
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Додано: Сер 19 гру, 2018 18:20
Vorlon написав: jay2004 написав: Алексей77 написав:
Господа!
Как максимально быстро и просто снять деньги с депозитки? Сумма под фонд
Перегнати на Поточний 2620 (через ІБ), потім СЕПом будь-куди, де зняття безкоштовне...
Можете объяснить смысл перегона на текущий в описываемом случае?
Как пример, мобильное приложение при отправке сепа видит только текущие счета, карточные - нет
пс: только что обновил приложение через гугл плей, карты стали видны
.......
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Додано: Сер 19 гру, 2018 19:54
пс: только что обновил приложение через гугл плей, карты стали видны[/quote]
Стали видны карты или карточные счета?
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Додано: Сер 19 гру, 2018 20:05
Карточные счета на вкладке платежи
.......
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Сер 19 гру, 2018 18:32
ruvex
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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