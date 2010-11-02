newbie написав:

ol_zy написав: когда начала воровать комиссию без предупреждения и отображения даже в выписках когда начала воровать комиссию без предупреждения и отображения даже в выписках

Даже в бумажных, которые выдавали в отделении? За 10 лет не замечал такого. А то, что в ИБ-шных выписках показывали не все, а только то, что хотят, то такая болезнь во многих банках есть. Причем заразная.Но сейчас у них в ИБ выписка стала вообше козырной, с подписью и печатью. Насчет полноты детально не проверял, но по-моему, показывают даже лишнее. Например, начисление процентов 2 раза в месяц, что сбивает с толку и чего многие не показывают, а показывают только выплату.Так что здесь и еще кое-где есть +. Но маловато, хочется большеЗ.Ы. Забыл добавить, что выписки теперь есть в т.ч. по текушим счетам, чего раньше не было.