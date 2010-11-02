RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3321332233233324

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 412
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 412
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:23

  Алексей77 написав:Господа!
Как максимально быстро и просто снять деньги с депозитки? Сумма под фонд


Перегнати на Поточний 2620 (через ІБ), потім СЕПом будь-куди, де зняття безкоштовне...

P.S. 7 грудня так і користувався.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1503
З нами з: 19.02.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:32

  Volodymyr Lviv написав:Вже майже тиждень, кожен день, приходить смс наступного змісту:"Kartka *******.Operaciya:0 UAH AUTHQUERY FVD 18/12 21:25.Dostupno:сума UAH......"Останній раз вже і на вайбер прийшла.На гарячці не можуть дати нормальну відповідь.

Доброго дня.
Напишіть, будь ласка, Ваш номер телефону на abutenko@forward-bank.com, з'ясуємо ситуацію та надамо зворотній зв'язок.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2684
З нами з: 24.09.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:37

  jay2004 написав:
  Алексей77 написав:Господа!
Как максимально быстро и просто снять деньги с депозитки? Сумма под фонд


Перегнати на Поточний 2620 (через ІБ), потім СЕПом будь-куди, де зняття безкоштовне...

Можете объяснить смысл перегона на текущий в описываемом случае?
Vorlon
 
Повідомлень: 6233
З нами з: 14.06.13
Подякував: 340 раз.
Подякували: 636 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

Vorlon написав:
  jay2004 написав:
  Алексей77 написав:Господа!
Как максимально быстро и просто снять деньги с депозитки? Сумма под фонд


Перегнати на Поточний 2620 (через ІБ), потім СЕПом будь-куди, де зняття безкоштовне...

Можете объяснить смысл перегона на текущий в описываемом случае?

Как пример, мобильное приложение при отправке сепа видит только текущие счета, карточные - нет

пс: только что обновил приложение через гугл плей, карты стали видны
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1617
З нами з: 12.02.08
Подякував: 86 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:54

пс: только что обновил приложение через гугл плей, карты стали видны[/quote]
Стали видны карты или карточные счета?
Fylhtq
 
Повідомлень: 39
З нами з: 22.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 20:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Карточные счета на вкладке платежи
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1617
З нами з: 12.02.08
Подякував: 86 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:52

  newbie написав:
  ol_zy написав:когда начала воровать комиссию без предупреждения и отображения даже в выписках

Даже в бумажных, которые выдавали в отделении? За 10 лет не замечал такого. А то, что в ИБ-шных выписках показывали не все, а только то, что хотят, то такая болезнь во многих банках есть. Причем заразная.

Но сейчас у них в ИБ выписка стала вообше козырной, с подписью и печатью. Насчет полноты детально не проверял, но по-моему, показывают даже лишнее. Например, начисление процентов 2 раза в месяц, что сбивает с толку и чего многие не показывают, а показывают только выплату.

Так что здесь и еще кое-где есть +. Но маловато, хочется больше :)

З.Ы. Забыл добавить, что выписки теперь есть в т.ч. по текушим счетам, чего раньше не было.

300 км за бумажной ехать? кому такое надо?
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4753
З нами з: 20.01.15
Подякував: 291 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 10:54

0,25%

Коллеги,
такая ситуация: есть кредитка Выручалка. Договор от 19 числа, т.е. расчетная дата также 19 число ежемесячно. Это также подтверждает выписка банка (в т.ч. сформированная сегодня) и договор. В случае наличия задолженности на эту дату - 0,25% от суммы.
19.12.18 в первой половине дня деньги уже были на счету, кредитка в плюсе, деньги пришли по СЕПу с другого банка.
Но банка все же списала 0,25% (ранее никогда не списывалась комиссия в случае погашения до 19го включительно СЕПом).
Зашел в ИБ - оказывается в новом ИБ дата договора стала 18 число!!!
Как такое может быть? )))
Правомерно ли списание банком комиссии? Сумма копеечная, но все таки...
Sergion
 
Повідомлень: 381
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:30

Sergion 0,25% это практически шара
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14081
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1062 раз.
Подякували: 1167 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3321332233233324
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, BBC, Hack-Stock, vollena71, ygn і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6545, 6546, 6547
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
65463 8123243
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 гру, 2018 11:20
Alfa_Bank
Банк Восток 1 ... 96, 97, 98
Anonymous » Сер 16 бер, 2005 17:35
974 229420
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 гру, 2018 11:13
kreuz
Банк Глобус 1 ... 425, 426, 427
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4263 583993
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 гру, 2018 10:37
mephala

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.