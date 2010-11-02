Перегнати на Поточний 2620 (через ІБ), потім СЕПом будь-куди, де зняття безкоштовне...
P.S. 7 грудня так і користувався.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 гру, 2018 17:23
Перегнати на Поточний 2620 (через ІБ), потім СЕПом будь-куди, де зняття безкоштовне...
P.S. 7 грудня так і користувався.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Сер 19 гру, 2018 17:32
Доброго дня.
Напишіть, будь ласка, Ваш номер телефону на abutenko@forward-bank.com, з'ясуємо ситуацію та надамо зворотній зв'язок.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Сер 19 гру, 2018 17:37
Додано: Сер 19 гру, 2018 18:20
Re: Форвард Банк Forward Bank
Как пример, мобильное приложение при отправке сепа видит только текущие счета, карточные - нет
пс: только что обновил приложение через гугл плей, карты стали видны
.......
Додано: Сер 19 гру, 2018 19:54
пс: только что обновил приложение через гугл плей, карты стали видны[/quote]
Стали видны карты или карточные счета?
Додано: Сер 19 гру, 2018 20:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
Карточные счета на вкладке платежи
.......
Додано: Сер 19 гру, 2018 21:52
300 км за бумажной ехать? кому такое надо?
Додано: Чет 20 гру, 2018 10:54
0,25%
Коллеги,
такая ситуация: есть кредитка Выручалка. Договор от 19 числа, т.е. расчетная дата также 19 число ежемесячно. Это также подтверждает выписка банка (в т.ч. сформированная сегодня) и договор. В случае наличия задолженности на эту дату - 0,25% от суммы.
19.12.18 в первой половине дня деньги уже были на счету, кредитка в плюсе, деньги пришли по СЕПу с другого банка.
Но банка все же списала 0,25% (ранее никогда не списывалась комиссия в случае погашения до 19го включительно СЕПом).
Зашел в ИБ - оказывается в новом ИБ дата договора стала 18 число!!!
Как такое может быть? )))
Правомерно ли списание банком комиссии? Сумма копеечная, но все таки...
Додано: Чет 20 гру, 2018 11:30
Sergion 0,25% это практически шара
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
|