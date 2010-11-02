Щас возможно исправились, я ж грил, что и электронная кошерной стала. А недовыписки в ИБ - у большинства банков. Это вопрос совести бизнесов, которые, видимо, по другому не умели (не хотели) делать бизнес, как просто не показывая клиентам комиссионные удержания с них. Действительно, зачем клиентам о них знать? Надо им показывать только хорошее
З.Ы. Кстати, привет НБУ. Это он отвечает за то, что его же норма о показе честной цены услуги не работает, а понятие "выписка" стало таким размытым. Хотя банки и здесь выкрутятся. Они же не указывают, что это выписка. А пишут, что это "операции".