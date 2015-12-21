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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 412
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 412
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:55

  ol_zy написав:300 км за бумажной ехать? кому такое надо?

Щас возможно исправились, я ж грил, что и электронная кошерной стала. А недовыписки в ИБ - у большинства банков. Это вопрос совести бизнесов, которые, видимо, по другому не умели (не хотели) делать бизнес, как просто не показывая клиентам комиссионные удержания с них. Действительно, зачем клиентам о них знать? Надо им показывать только хорошее :)

З.Ы. Кстати, привет НБУ. Это он отвечает за то, что его же норма о показе честной цены услуги не работает, а понятие "выписка" стало таким размытым. Хотя банки и здесь выкрутятся. Они же не указывают, что это выписка. А пишут, что это "операции".
newbie
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:00

  vollena71 написав:http://forward-bank.com/about/actions/
«Святковий Cash-back» на період 20.12.2018-26.12.2018 року (включно) для договорів, відкритих до початку Акції (до 20.12.2018)
Учасники Акції - Клієнти, які до початку Акції уклали Договір по одному із продуктів
Банку та були повідомлені про можливість участі в конкретній акційній пропозиції одним
із наступних каналів комунікації: SMS-повідомлення, автоматичний телефонний дзвінок,
повідомлення на електронну пошту, телефонний дзвінок представника Організатора у
рамках телемаркетингової кампанії.

Форвард на 30% долив ліміту й запропонував отримати 10% кеш-бек по цій акції все у одній смс.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:56

  newbie написав:
  ol_zy написав:300 км за бумажной ехать? кому такое надо?

Щас возможно исправились, я ж грил, что и электронная кошерной стала. А недовыписки в ИБ - у большинства банков. Это вопрос совести бизнесов, которые, видимо, по другому не умели (не хотели) делать бизнес, как просто не показывая клиентам комиссионные удержания с них. Действительно, зачем клиентам о них знать? Надо им показывать только хорошее :)

З.Ы. Кстати, привет НБУ. Это он отвечает за то, что его же норма о показе честной цены услуги не работает, а понятие "выписка" стало таким размытым. Хотя банки и здесь выкрутятся. Они же не указывают, что это выписка. А пишут, что это "операции".

не совсем так - они тогда формировали выписку и отправляли на мейл именно как выписка (в ручном режиме через обращение к сотруднику в ИБ), но так и не смогли эту комиссию туда впихнуть. Это было в 1-й месяц ее введения и вместо возврата тех копеек банк встал в позу - не хотим и не включаем комиссию в выписку и дальше будем ее тырить, естественно за такое воровство банк был послан в сад все оттуда было выведено т клиентов 10 по моей наводке прекратили с ним сотрудничество уже после этого банк закрыл отделение в моей области - стало понятно, что надежность у банки не очень и это был звонок - ничуть не жалею и возвращаться в это чудо с новым процессингом нет никакого желания.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 15:41

  ol_zy написав: банк встал в позу - не хотим и не включаем комиссию в выписку и дальше будем ее тырить, естественно за такое воровство банк был послан в сад все оттуда было выведено т клиентов 10 по моей наводке прекратили с ним сотрудничество уже после этого банк закрыл отделение в моей области

Ну послали бы ту "выписку" в НБУ и спросили бы, их такая выписка устраивает? Или попросили бы проверить банк на предмет сокрытия операций.

Ведь странно, если в выписке есть входящий и исходящий остаток, по операциям можно посчитать обороты, но с их учетом из входящего остатка не получается исходящий.

Тут же можно заподозрить что угодно. И Кевина Митника и какой-то хитрый сбой. Выписка была, надеюсь, из АБС, а не какая-то хитросделанная (урезанная) для клиентов?

А так получается, что Вы закрыли банк в своей области :D
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

Позвонили из банка.
Акция под НГ. Новый депозит мин 20 тыс, и дополнительный 1% к действующей ставке.
То есть, если, допустим, пенсионный на год 18,75%, то в договоре будет 19,75.

На сайте такой акции нет или я не нашла. Не слишком ли большие проценты?
Hella
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 19:21

  Hella написав:Позвонили из банка.
Акция под НГ. Новый депозит мин 20 тыс, и дополнительный 1% к действующей ставке.
То есть, если, допустим, пенсионный на год 18,75%, то в договоре будет 19,75.

На сайте такой акции нет или я не нашла. Не слишком ли большие проценты?


не так
воллена71 со ссылкой разжевала раньше.
пролистайте
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 20:00

  Hella написав:Позвонили из банка.
Акция под НГ. Новый депозит мин 20 тыс, и дополнительный 1% к действующей ставке.
То есть, если, допустим, пенсионный на год 18,75%, то в договоре будет 19,75.

На сайте такой акции нет или я не нашла. Не слишком ли большие проценты?

троха не так...
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