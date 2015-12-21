Додано: Чет 20 гру, 2018 13:56

newbie написав: ol_zy написав: 300 км за бумажной ехать? кому такое надо? 300 км за бумажной ехать? кому такое надо?

Щас возможно исправились, я ж грил, что и электронная кошерной стала. А недовыписки в ИБ - у большинства банков. Это вопрос совести бизнесов, которые, видимо, по другому не умели (не хотели) делать бизнес, как просто не показывая клиентам комиссионные удержания с них. Действительно, зачем клиентам о них знать? Надо им показывать только хорошее



З.Ы. Кстати, привет НБУ. Это он отвечает за то, что его же норма о показе честной цены услуги не работает, а понятие "выписка" стало таким размытым. Хотя банки и здесь выкрутятся. Они же не указывают, что это выписка. А пишут, что это "операции". Щас возможно исправились, я ж грил, что и электронная кошерной стала. А недовыписки в ИБ - у большинства банков. Это вопрос совести бизнесов, которые, видимо, по другому не умели (не хотели) делать бизнес, как просто не показывая клиентам комиссионные удержания с них. Действительно, зачем клиентам о них знать? Надо им показывать только хорошееЗ.Ы. Кстати, привет НБУ. Это он отвечает за то, что его же норма о показе честной цены услуги не работает, а понятие "выписка" стало таким размытым. Хотя банки и здесь выкрутятся. Они же не указывают, что это выписка. А пишут, что это "операции".

не совсем так - они тогда формировали выписку и отправляли на мейл именно как выписка (в ручном режиме через обращение к сотруднику в ИБ), но так и не смогли эту комиссию туда впихнуть. Это было в 1-й месяц ее введения и вместо возврата тех копеек банк встал в позу - не хотим и не включаем комиссию в выписку и дальше будем ее тырить, естественно за такое воровство банк был послан в сад все оттуда было выведено т клиентов 10 по моей наводке прекратили с ним сотрудничество уже после этого банк закрыл отделение в моей области - стало понятно, что надежность у банки не очень и это был звонок - ничуть не жалею и возвращаться в это чудо с новым процессингом нет никакого желания.