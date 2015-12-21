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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 гру, 2018 11:55
ol_zy написав:
300 км за бумажной ехать? кому такое надо?
Щас возможно исправились, я ж грил, что и электронная кошерной стала. А недовыписки в ИБ - у большинства банков. Это вопрос совести бизнесов, которые, видимо, по другому не умели (не хотели) делать бизнес, как просто не показывая клиентам комиссионные удержания с них. Действительно, зачем клиентам о них знать? Надо им показывать только хорошее
З.Ы. Кстати, привет НБУ. Это он отвечает за то, что его же норма о показе честной цены услуги не работает, а понятие "выписка" стало таким размытым. Хотя банки и здесь выкрутятся. Они же не указывают, что это выписка. А пишут, что это "операции".
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newbie
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Додано: Чет 20 гру, 2018 13:00
Форвард на 30% долив ліміту й запропонував отримати 10% кеш-бек по цій акції все у одній смс.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Додано: Чет 20 гру, 2018 13:56
newbie написав: ol_zy написав:
300 км за бумажной ехать? кому такое надо?
Щас возможно исправились, я ж грил, что и электронная кошерной стала. А недовыписки в ИБ - у большинства банков. Это вопрос совести бизнесов, которые, видимо, по другому не умели (не хотели) делать бизнес, как просто не показывая клиентам комиссионные удержания с них. Действительно, зачем клиентам о них знать? Надо им показывать только хорошее
З.Ы. Кстати, привет НБУ. Это он отвечает за то, что его же норма о показе честной цены услуги не работает, а понятие "выписка" стало таким размытым. Хотя банки и здесь выкрутятся. Они же не указывают, что это выписка. А пишут, что это "операции".
не совсем так - они тогда формировали выписку и отправляли на мейл именно как выписка (в ручном режиме через обращение к сотруднику в ИБ), но так и не смогли эту комиссию туда впихнуть. Это было в 1-й месяц ее введения и вместо возврата тех копеек банк встал в позу - не хотим и не включаем комиссию в выписку и дальше будем ее тырить, естественно за такое воровство банк был послан в сад все оттуда было выведено т клиентов 10 по моей наводке прекратили с ним сотрудничество уже после этого банк закрыл отделение в моей области - стало понятно, что надежность у банки не очень и это был звонок - ничуть не жалею и возвращаться в это чудо с новым процессингом нет никакого желания.
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ol_zy
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Додано: Чет 20 гру, 2018 15:41
ol_zy написав:
банк встал в позу - не хотим и не включаем комиссию в выписку и дальше будем ее тырить, естественно за такое воровство банк был послан в сад все оттуда было выведено т клиентов 10 по моей наводке прекратили с ним сотрудничество уже после этого банк закрыл отделение в моей области
Ну послали бы ту "выписку" в НБУ и спросили бы, их такая выписка устраивает? Или попросили бы проверить банк на предмет сокрытия операций.
Ведь странно, если в выписке есть входящий и исходящий остаток, по операциям можно посчитать обороты, но с их учетом из входящего остатка не получается исходящий.
Тут же можно заподозрить что угодно. И Кевина Митника и какой-то хитрый сбой. Выписка была, надеюсь, из АБС, а не какая-то хитросделанная (урезанная) для клиентов?
А так получается, что Вы закрыли банк в своей области
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newbie
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Додано: Чет 20 гру, 2018 18:48
Позвонили из банка.
Акция под НГ. Новый депозит мин 20 тыс, и дополнительный 1% к действующей ставке.
То есть, если, допустим, пенсионный на год 18,75%, то в договоре будет 19,75.
На сайте такой акции нет или я не нашла. Не слишком ли большие проценты?
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Hella
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Додано: Чет 20 гру, 2018 19:21
Hella написав:
Позвонили из банка.
Акция под НГ. Новый депозит мин 20 тыс, и дополнительный 1% к действующей ставке.
То есть, если, допустим, пенсионный на год 18,75%, то в договоре будет 19,75.
На сайте такой акции нет или я не нашла. Не слишком ли большие проценты?
не так
воллена71 со ссылкой разжевала раньше.
пролистайте
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v57
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Додано: Чет 20 гру, 2018 20:00
Hella написав:
Позвонили из банка.
Акция под НГ. Новый депозит мин 20 тыс, и дополнительный 1% к действующей ставке.
То есть, если, допустим, пенсионный на год 18,75%, то в договоре будет 19,75.
На сайте такой акции нет или я не нашла. Не слишком ли большие проценты?
троха не так...
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Додано: Чет 20 гру, 2018 21:33
BBC написав:
Форвард на 30% долив ліміту й запропонував отримати 10% кеш-бек по цій акції все у одній смс.
«Святковий Cash-back» на період 20.12.2018-26.12.2018 року.Кто знает, будет ли выплата по cash-back в случае интернет платежа?
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Додано: Чет 20 гру, 2018 22:17
В рекламі має бути відчуття міри
а, коли вона більше схожа на обман, то клієнтів Форварду це мало б відштовхувати.
Чи в Україні все навпаки
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providnyk
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Додано: Чет 20 гру, 2018 23:06
providnyk написав:
В рекламі має бути відчуття міри
а, коли вона більше схожа на обман, то клієнтів Форварду це мало б відштовхувати.
Чи в Україні все навпаки
Це ж Україна
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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BBC
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