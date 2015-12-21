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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3323332433253326

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 412
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 412
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 23:07

  amatorodessa написав:
  BBC написав:
  vollena71 написав:http://forward-bank.com/about/actions/
«Святковий Cash-back» на період 20.12.2018-26.12.2018 року (включно) для договорів, відкритих до початку Акції (до 20.12.2018)
Учасники Акції - Клієнти, які до початку Акції уклали Договір по одному із продуктів
Банку та були повідомлені про можливість участі в конкретній акційній пропозиції одним
із наступних каналів комунікації: SMS-повідомлення, автоматичний телефонний дзвінок,
повідомлення на електронну пошту, телефонний дзвінок представника Організатора у
рамках телемаркетингової кампанії.

Форвард на 30% долив ліміту й запропонував отримати 10% кеш-бек по цій акції все у одній смс.


«Святковий Cash-back» на період 20.12.2018-26.12.2018 року.
Кто знает, будет ли выплата по cash-back в случае интернет платежа?
Обмеження по МСС
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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