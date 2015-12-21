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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: Чет 20 гру, 2018 23:07
amatorodessa написав: BBC написав:
Форвард на 30% долив ліміту й запропонував отримати 10% кеш-бек по цій акції все у одній смс.
«Святковий Cash-back» на період 20.12.2018-26.12.2018 року.Кто знает, будет ли выплата по cash-back в случае интернет платежа?
Обмеження по МСС
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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