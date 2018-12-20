ol_zy написав: банк встал в позу - не хотим и не включаем комиссию в выписку и дальше будем ее тырить, естественно за такое воровство банк был послан в сад все оттуда было выведено т клиентов 10 по моей наводке прекратили с ним сотрудничество уже после этого банк закрыл отделение в моей области
Ну послали бы ту "выписку" в НБУ и спросили бы, их такая выписка устраивает? Или попросили бы проверить банк на предмет сокрытия операций.
Ведь странно, если в выписке есть входящий и исходящий остаток, по операциям можно посчитать обороты, но с их учетом из входящего остатка не получается исходящий.
Тут же можно заподозрить что угодно. И Кевина Митника и какой-то хитрый сбой. Выписка была, надеюсь, из АБС, а не какая-то хитросделанная (урезанная) для клиентов?
А так получается, что Вы закрыли банк в своей области
Там как раз начиналось закрытие отделений по некоторым областям практически одновременно с введением комиссий - уже и не помню, что было раньше, но скорее всего эти закрытия вызвали отток клиентов, а скрытые комиссии его усилили. Без комиссий я бы и удаленно работал с банкой, а так они что угодно спишут с карты - и не признают своей ошибки и даже нигде не отобразят. Насколько помню, лень поднимать, в выписке за месяц как раз был остаток на начало, на конец периода + перечень операций и в от остаток стал тупо меньше 20грн. При этом пиано было не в момент платежей, а позже. Я же почему заметил, что после платежей оставалась некая сумма - пытался сделать операцию и денег не хватило вот тогда и раскопал исчезновение денег. Ладно бы прислали выписку по запросу на мейл с операциями по снятию комиссий, так нет - 2 или 3 раза высылали без них. И уже когда на вопрос указать в какой же строке вписки есть комиссия начали рассказывать сказки мол в бумажной в отделении она будет и прислали мне от руки набранные строчки со снятиями этих комиссий. И, по-моему, как раз тогда отделения и позакрывались и ехать не было ни желания ни возможности. Не может банк честно работать и признавать свои ошибки - пошел нах. Это еще хорошо, что деньги были, а то бы сняли в овер и поначисляли бы комиссий - снимали же они потом и, кака я понял, в ручном режиме.
ol_zy написав:Там как раз начиналось закрытие отделений по некоторым областям практически одновременно с введением комиссий - уже и не помню, что было раньше, но скорее всего эти закрытия вызвали отток клиентов, а скрытые комиссии его усилили.
Та ладно, я ж пошутил. Понятно, что не Вы закрыли отделения.
Но и не уверен, что именно скрытые комиссии усилили отток клиентов. Я за очень долгое время их так и не увидел, хоть и брал регулярно в отделении бумажные выписки из АБС.
За это время я прилично заработал на данном банке (на его депозитах). А он, очевидно, на мне (куда ж без этого). В целом сотрудничеством с ним я доволен, хоть и жестко спорил когда-то с ними. Но надо понимать, зачем долго и принципиально спорить с кем-то из-за какой-то мелочи (и насильно заставлять его что-то признать), если на другом ты имеешь от него гораздо большую выгоду.
Не нравится комиссия, не пользуешься услугой или выбираешь другую. У меня такого не было.
С наступающим НГ! Желаю Вам и этому банку успехов.