Додано: П'ят 21 гру, 2018 09:48

newbie написав: ol_zy написав: банк встал в позу - не хотим и не включаем комиссию в выписку и дальше будем ее тырить, естественно за такое воровство банк был послан в сад все оттуда было выведено т клиентов 10 по моей наводке прекратили с ним сотрудничество уже после этого банк закрыл отделение в моей области банк встал в позу - не хотим и не включаем комиссию в выписку и дальше будем ее тырить, естественно за такое воровство банк был послан в сад все оттуда было выведено т клиентов 10 по моей наводке прекратили с ним сотрудничество уже после этого банк закрыл отделение в моей области

Ну послали бы ту "выписку" в НБУ и спросили бы, их такая выписка устраивает? Или попросили бы проверить банк на предмет сокрытия операций.



Ведь странно, если в выписке есть входящий и исходящий остаток, по операциям можно посчитать обороты, но с их учетом из входящего остатка не получается исходящий.



Тут же можно заподозрить что угодно. И Кевина Митника и какой-то хитрый сбой. Выписка была, надеюсь, из АБС, а не какая-то хитросделанная (урезанная) для клиентов?



А так получается, что Вы закрыли банк в своей области Ну послали бы ту "выписку" в НБУ и спросили бы, их такая выписка устраивает? Или попросили бы проверить банк на предмет сокрытия операций.Ведь странно, если в выписке есть входящий и исходящий остаток, по операциям можно посчитать обороты, но с их учетом из входящего остатка не получается исходящий.Тут же можно заподозрить что угодно. И Кевина Митника и какой-то хитрый сбой. Выписка была, надеюсь, из АБС, а не какая-то хитросделанная (урезанная) для клиентов?А так получается, что Вы закрыли банк в своей области

Там как раз начиналось закрытие отделений по некоторым областям практически одновременно с введением комиссий - уже и не помню, что было раньше, но скорее всего эти закрытия вызвали отток клиентов, а скрытые комиссии его усилили. Без комиссий я бы и удаленно работал с банкой, а так они что угодно спишут с карты - и не признают своей ошибки и даже нигде не отобразят. Насколько помню, лень поднимать, в выписке за месяц как раз был остаток на начало, на конец периода + перечень операций и в от остаток стал тупо меньше 20грн. При этом пиано было не в момент платежей, а позже. Я же почему заметил, что после платежей оставалась некая сумма - пытался сделать операцию и денег не хватило вот тогда и раскопал исчезновение денег. Ладно бы прислали выписку по запросу на мейл с операциями по снятию комиссий, так нет - 2 или 3 раза высылали без них. И уже когда на вопрос указать в какой же строке вписки есть комиссия начали рассказывать сказки мол в бумажной в отделении она будет и прислали мне от руки набранные строчки со снятиями этих комиссий. И, по-моему, как раз тогда отделения и позакрывались и ехать не было ни желания ни возможности. Не может банк честно работать и признавать свои ошибки - пошел нах. Это еще хорошо, что деньги были, а то бы сняли в овер и поначисляли бы комиссий - снимали же они потом и, кака я понял, в ручном режиме.