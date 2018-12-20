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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3323332433253326

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 412
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 412
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 23:07

  amatorodessa написав:
  BBC написав:
  vollena71 написав:http://forward-bank.com/about/actions/
«Святковий Cash-back» на період 20.12.2018-26.12.2018 року (включно) для договорів, відкритих до початку Акції (до 20.12.2018)
Учасники Акції - Клієнти, які до початку Акції уклали Договір по одному із продуктів
Банку та були повідомлені про можливість участі в конкретній акційній пропозиції одним
із наступних каналів комунікації: SMS-повідомлення, автоматичний телефонний дзвінок,
повідомлення на електронну пошту, телефонний дзвінок представника Організатора у
рамках телемаркетингової кампанії.

Форвард на 30% долив ліміту й запропонував отримати 10% кеш-бек по цій акції все у одній смс.


«Святковий Cash-back» на період 20.12.2018-26.12.2018 року.
Кто знает, будет ли выплата по cash-back в случае интернет платежа?
Обмеження по МСС
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 09:48

  newbie написав:
  ol_zy написав: банк встал в позу - не хотим и не включаем комиссию в выписку и дальше будем ее тырить, естественно за такое воровство банк был послан в сад все оттуда было выведено т клиентов 10 по моей наводке прекратили с ним сотрудничество уже после этого банк закрыл отделение в моей области

Ну послали бы ту "выписку" в НБУ и спросили бы, их такая выписка устраивает? Или попросили бы проверить банк на предмет сокрытия операций.

Ведь странно, если в выписке есть входящий и исходящий остаток, по операциям можно посчитать обороты, но с их учетом из входящего остатка не получается исходящий.

Тут же можно заподозрить что угодно. И Кевина Митника и какой-то хитрый сбой. Выписка была, надеюсь, из АБС, а не какая-то хитросделанная (урезанная) для клиентов?

А так получается, что Вы закрыли банк в своей области :D

Там как раз начиналось закрытие отделений по некоторым областям практически одновременно с введением комиссий - уже и не помню, что было раньше, но скорее всего эти закрытия вызвали отток клиентов, а скрытые комиссии его усилили. Без комиссий я бы и удаленно работал с банкой, а так они что угодно спишут с карты - и не признают своей ошибки и даже нигде не отобразят. Насколько помню, лень поднимать, в выписке за месяц как раз был остаток на начало, на конец периода + перечень операций и в от остаток стал тупо меньше 20грн. При этом пиано было не в момент платежей, а позже. Я же почему заметил, что после платежей оставалась некая сумма - пытался сделать операцию и денег не хватило вот тогда и раскопал исчезновение денег. Ладно бы прислали выписку по запросу на мейл с операциями по снятию комиссий, так нет - 2 или 3 раза высылали без них. И уже когда на вопрос указать в какой же строке вписки есть комиссия начали рассказывать сказки мол в бумажной в отделении она будет и прислали мне от руки набранные строчки со снятиями этих комиссий. И, по-моему, как раз тогда отделения и позакрывались и ехать не было ни желания ни возможности. Не может банк честно работать и признавать свои ошибки - пошел нах. Это еще хорошо, что деньги были, а то бы сняли в овер и поначисляли бы комиссий - снимали же они потом и, кака я понял, в ручном режиме.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:20

  ol_zy написав:Там как раз начиналось закрытие отделений по некоторым областям практически одновременно с введением комиссий - уже и не помню, что было раньше, но скорее всего эти закрытия вызвали отток клиентов, а скрытые комиссии его усилили.

Та ладно, я ж пошутил. Понятно, что не Вы закрыли отделения.

Но и не уверен, что именно скрытые комиссии усилили отток клиентов. Я за очень долгое время их так и не увидел, хоть и брал регулярно в отделении бумажные выписки из АБС.

За это время я прилично заработал на данном банке (на его депозитах). А он, очевидно, на мне (куда ж без этого). В целом сотрудничеством с ним я доволен, хоть и жестко спорил когда-то с ними. Но надо понимать, зачем долго и принципиально спорить с кем-то из-за какой-то мелочи (и насильно заставлять его что-то признать), если на другом ты имеешь от него гораздо большую выгоду.

Не нравится комиссия, не пользуешься услугой или выбираешь другую. У меня такого не было.

С наступающим НГ! Желаю Вам и этому банку успехов.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

Що знову не так з барсуком? Нарешті прийшов рахунок на газ, а поповнити ІзіпейКобренд ніяк.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:06

  Кочевник написав:Що знову не так з барсуком? Нарешті прийшов рахунок на газ, а поповнити ІзіпейКобренд ніяк.

А что с ним так, после нового процессинга?
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:12

  Кочевник написав:Що знову не так з барсуком? Нарешті прийшов рахунок на газ, а поповнити ІзіпейКобренд ніяк.

А що каже?
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

Операція сказована за ініціативою емітенту картки отримувача. Приблизно ось так.
Кочевник
 
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