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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:24
greenozon написав: Eugene+ написав:
Это что же, я теперь депозит он-лайн оформить не могу??
Представник банку обіцяв, що допрацюють повноцінний депо-модуль в новому ІБ в 1 кварталі 2019
Вот это поворот... Ну все равно, спасибо за информацию.
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Eugene+
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