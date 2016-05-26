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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3324332533263327

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 412
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 412
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

greenozon написав:
  Eugene+ написав:Это что же, я теперь депозит он-лайн оформить не могу??


Представник банку обіцяв, що допрацюють повноцінний депо-модуль в новому ІБ в 1 кварталі 2019


Вот это поворот... Ну все равно, спасибо за информацию.
Eugene+
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:25

  Eugene+ написав:Зашел на ветку после долгого перерыва. Ну и в в новый интернет-банкинг тоже. Это что же, я теперь депозит он-лайн оформить не могу??

Банку не нужны онлайн депо. Работают на вынос денег.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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  #<1 ... 3324332533263327
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