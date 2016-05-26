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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:24
greenozon написав: Eugene+ написав:
Это что же, я теперь депозит он-лайн оформить не могу??
Представник банку обіцяв, що допрацюють повноцінний депо-модуль в новому ІБ в 1 кварталі 2019
Вот это поворот... Ну все равно, спасибо за информацию.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:25
Eugene+ написав:
Зашел на ветку после долгого перерыва. Ну и в в новый интернет-банкинг тоже. Это что же, я теперь депозит он-лайн оформить не могу??
Банку не нужны онлайн депо. Работают на вынос денег.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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