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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:24
greenozon написав: Eugene+ написав:
Это что же, я теперь депозит он-лайн оформить не могу??
Представник банку обіцяв, що допрацюють повноцінний депо-модуль в новому ІБ в 1 кварталі 2019
Вот это поворот... Ну все равно, спасибо за информацию.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:25
Eugene+ написав:
Зашел на ветку после долгого перерыва. Ну и в в новый интернет-банкинг тоже. Это что же, я теперь депозит он-лайн оформить не могу??
Банку не нужны онлайн депо. Работают на вынос денег.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:15
BBC написав: Eugene+ написав:
Зашел на ветку после долгого перерыва. Ну и в в новый интернет-банкинг тоже. Это что же, я теперь депозит он-лайн оформить не могу??
Банку не нужны онлайн депо. Работают на вынос денег.
Надеюсь, что Вы несколько преувеличиваете.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:32
BBC написав:
Работают на вынос денег.
судячи по депо ставкам навпаки, пилососять ліквідність (ставки по грн одні з найвищих по БСУ)
а якщо додати ще бонус до депозиту - так точноhttps://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus ... #cta-steps
Увага - лише продукт "Альтернативний" бере участь в бонусі
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