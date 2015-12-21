Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:24
greenozon написав: Eugene+ написав:
Это что же, я теперь депозит он-лайн оформить не могу??
Представник банку обіцяв, що допрацюють повноцінний депо-модуль в новому ІБ в 1 кварталі 2019
Вот это поворот... Ну все равно, спасибо за информацию.
Eugene+
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:25
Eugene+ написав:
Зашел на ветку после долгого перерыва. Ну и в в новый интернет-банкинг тоже. Это что же, я теперь депозит он-лайн оформить не могу??
Банку не нужны онлайн депо. Работают на вынос денег.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:15
BBC написав: Eugene+ написав:
Зашел на ветку после долгого перерыва. Ну и в в новый интернет-банкинг тоже. Это что же, я теперь депозит он-лайн оформить не могу??
Банку не нужны онлайн депо. Работают на вынос денег.
Надеюсь, что Вы несколько преувеличиваете.
Eugene+
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:32
BBC написав:
Работают на вынос денег.
судячи по депо ставкам навпаки, пилососять ліквідність (ставки по грн одні з найвищих по БСУ)
а якщо додати ще бонус до депозиту - так точно
https://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus ... #cta-steps
Увага - лише продукт "Альтернативний" бере участь в бонусі
greenozon
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Додано: Суб 22 гру, 2018 10:15
Добрый день.
Если сегодня открыть депозит, проценты начнут с завтрашнего дня начислять?
isen
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Додано: Суб 22 гру, 2018 10:35
isen написав:
Добрый день.
Если сегодня открыть депозит, проценты начнут с завтрашнего дня начислять?
Да
Stringer
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Додано: Суб 22 гру, 2018 10:45
https://minfin.com.ua/ua/2018/12/20/36049962/
Не зрозуміло чому Фарс тут кіпішує про 4 дні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 22 гру, 2018 10:47
Квесторе_поверніться написав:
https://minfin.com.ua/ua/2018/12/20/36049962/
Не зрозуміло чому Фарс тут кіпішує про 4 дні?
Вообще непонятно если учесть, что 23 24 и 25 выходные дни:)
бульбик
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